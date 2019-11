MOZ

Eberswalde (MOZ) Am Freitagabend stand er noch in Brodowin auf der Rockbühne (siehe Seite 15), und am Samstagvormittag hatte Perkussionist Michael Metzler schon seinen nächsten Einsatz. Bei "Guten Morgen, Eberswalde". Gemeinsam mit Lisie, Ulf Hoffmann und Schortie Scheumann. Es war "Tea time" im Paul-Wunderlich-Haus. Damit präsentierte sich im Rahmen des "regionalen Fensters" zum bereits fünften Mal die Initiative Neuer Blumenplatz. Und sie widmete sich, mottogerecht, den "beiden großen Menschheitsthemen: Tee und Zeit", wie Schauspieler Scheumann es ausdrückte. Der Wahl-Eberswalder philosophierte über diese schweren Themen, großartig und mit großer Leichtigkeit begleitet vom Trio am Schlagwerk. Quintessenz: "Merkwürdigerweise hat sich die Menschheit in der Teeschale gefunden", resümierte Scheumann, um wenig später den Sinn von Zeitplänen so auf den Punkt zu bringen: "Damit man sich nicht in der Zeit verirrt." Metzler und Partner haben sich nicht verirrt. Leider, mag mancher Gast gedacht haben. Denn: Viele wünschten sich more tea time. Mehr Perkussion.