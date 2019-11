Mara Kaemmel

Kienbaum (MOZ) Alle Parzellen im Wohngebiet an der Kageler Straße in Kienbaum sind verkauft. Wo einst ein asbestverseuchtes Wohnheim, Ruinen von Schweineställen und alte Garagen ein abstoßendes Bild boten, führt jetzt eine Anwohnerstraße vorbei an nagelneuen Einfamilienhäusern. Manche davon sind noch im Bau. Hier fehlt noch die Tür, dort hämmern Dachdecker die Dachlatten fest, aber die Struktur des neuen Wohnquartiers zeichnet sich bereits deutlich ab.

Für die Ortsvorsteherin Katja Schramma ist das neue Wohngebiet ein großer Gewinn. "Der Schandfleck im Ort ist weg, jetzt sieht alles schon sehr schön aus", sagt sie. Doch es ist nicht nur die Optik, die sie freut. Der 300-Seelen-Ort gewinnt rund 60 neue Einwohner – und hat damit beim Bevölkerungswachstum in der Gemeinde einen großen Schritt getan. Sehr zufrieden äußert sich auch Jesus Comesaña, der Geschäftsführer der Berlin-Brandenburger Flächenentwicklungs GmbH (BBF). Seine Firma hatte das rund 30 000 Quadratmeter große Areal nach dem Abriss des Wohnheims durch die Gemeinde vor zwei Jahren für 107 000 Euro erworben. Die Beseitigung der übrigen Ruinen übernahm die BBF.

Die Firma unterteilte das Gelände in 25 Grundstücke zu je 600 bis 1000 Quadratmetern und offerierte sie voll erschlossen, ohne Bindung an einen Bauträger für die Häuser. In überraschend kurzer Zeit waren sie verkauft. "Zu den Käufern gehören viele Familien mit Kindern aus den umliegenden Gemeinden, aber auch aus Berlin", sagt er.

Zu den ersten Zuzüglern gehören Anita Klong und ihre Familie. Der Innenausbau ihres Hauses ist fast fertig. Gerade sind die Küchenbauer da, für das Woche ist der Einzug geplant. "Ich wollte immer raus aufs Land", sagt die 41-Jährige. Auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück war sie im Internet auf das Angebot in Kienbaum gestoßen. Die Ruhe und die schöne Landschaft am Naturschutzgebiet Löcknitztal gaben den Ausschlag: Der weite Weg nach Berlin, wo sie als Barista arbeitet, schreckt sie nicht. Zurzeit ist sie ohnehin im Babyjahr, später will sie mit dem Auto zur Arbeit pendeln. Doch jetzt freut sie sich erst einmal auf die neuen Nachbarn. "Da sind viele in unserem Alter dabei."

Anschluss an die Gemeinschaft

Damit die Neulinge in Kienbaum nicht unter sich bleiben und Anschluss an die Dorfgemeinschaft finden, plant Ortsvorsteherin Katja Schramma für das Frühjahr einen Begrüßungstag im Bürgerhaus mit gemeinsamem Grillen und allem drum und dran. Wegen des Zuzugs steht auf ihrem Plan auch ein erneuter Einsatz für eine Busverbindung zur Bahn nach Hangelsberg. "Für die Pendler, Kita- und Schulkinder wäre das wirklich gut", sagt sie. "Dieses Thema ist für uns ganz aktuell."