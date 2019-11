Juniorenschautanz "New York, New York" beim RKG-Saisonauftakt in Rüdersdorf, Kulturhaus-Foyer, 16.11.2019 © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Neuenhagen/Petershagen-Eggersdorf/Rüdersdorf Schon ein bisschen sicherer im Umgang mit dem Prozedere so einer närrischen Machtübernahme als im Vorjahr zeigte sich Neuenhagens Bürgermeister Ansgar Scharnke. Sogar mit einem Lächeln ließ er sich durch NKC-Präsident Norbert Rudolf um Rathausschlüssel und Kasse erleichtern – im Bewusstsein, dass nach dem Ende der vorigen Saison die Karnevalisten am Aschermittwoch "die Gemeinde in gutem Zustand wieder übergeben hatten", wie er verriet. Auch sein Amtsvorgänger Jürgen Henze war aus alter Verbundenheit mit dem Verein erschienen, um dem traditionell-stimmungsvollen Akt vor der Sparkasse beizuwohnen.

Dort wurde auch das neue Motto verkündet. "Im Sommer blüh’n Blumen, im Winter fällt Schnell. Fünf Jahreszeiten feiert der NKC", unter diesem Leitspruch wurde auch schon mal für die beiden Abendveranstaltungen am 15. und 22. Februar im Bürgerhaus geworben. Die "Stolperfüße" sowie Jugend-, Junioren- und Ü15-Garde, die jetzt schon mal mit Tanz-Kostproben einheizten, sind dann ebenso dabei wie das Männerballett, dessen Musik mit der Abspieltechnik haderte.

Zeitgleich mit Neuenhagen ging vormittags auch in Rüdersdorf eine Machtübernahme vonstatten. Erstmals musste sich die neue Bürgermeisterin Sabine Löser diesem Ritual stellen und meisterte die Herausforderung mit Bravour. Sie war auch mit viel guter Laune abermals am Abend unter den etwa 70 Gästen zu finden, die im Kulturhaus-Foyer feierten. Die Karnevalsparty der etwas anderen Art war ein voller Erfolg: In besonders familiärer Atmosphäre, wie RKK-Vorstandschef Steffen Mancke und Präsidentin Petra Fleischer betonten, habe man den Auftakt für die 58. Saison noch ein bisschen ausdehnen wollen, bevor sich bis zum Februar alles wieder nur in die einzelnen Arbeitsgruppen verläuft. Die gaben einen eindrucksvollen Einblick in ihr Können und den enormen Einfallsreichtum, hatten die meisten ihrer Tänze speziell nur für diesen einen Abend einstudiert, teils ältere Stücke neu belebt. Seien es mit südländischem Flair die Ladydancer und ihre Boys, Aktiv- und Juniorengarde mit ihren Showtänzen oder das RKG-Männerballett zu seinem Stewardessen-Tanz. Jäger- und Anglerlatein gab es dann noch beim bewährten Sketchduo Andreas "Kuni" Golyssa und Steffen Mancke, während das Prinzenpaar Christine I. (eine der Trainerinnen der Jugendgarde) und Ingo II. (mit eigenem Fanclub der Fußballer von Wacker Herzfelde) in der Bütt Bundes- wie Kommunalpolitik, darunter die Probleme um die Kultur in Rüdersdorf, satirisch bedachte.

Einen Abend voller Premieren hatte es zuvor im Eggersdorfer Landgasthof gegeben, wo der ECC erstmals zum Auftakt vor ausverkauftem Hause feierte – Altersspektrum von "Nullkomma" im Kinderwagen bis Ü80. So war neben der bewährten Sybille Künkel erstmals die erst 15-jährige Jodie, nebenher Junioren-Trainerin, als Co-Moderatorin im Einsatz. Erstmals aus den Reihen des freundschaftlich verbundenen Vereins Bauernvolk kommt das Prinzenpaar Beatrice I. und Torsten III., und ebenfalls erstmals vor so viel Publikum durften nach dem Einmarsch des von Präsident Gunnar Bramann angeführten Elferrats, Auftakt der Blauen Garde und Böllerschuss auch die Minis auflaufen – die Drei- und Vierjährigen, die später einmal in die Jugendgarde aufrücken werden. Viel Beifall erhielten auch die Solistinnen, die Sängerinnen der Fancy Free, die Männergarde sowie die überaus farbenprächtigen Schautänze rund um Clowns, Papageien und Schlangen.