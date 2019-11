MOZ

Seelow (MOZ) "Spurenleser mit Gitarre" heißt eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe "Mahnen und Erinnern", zu der die Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Verein Kindervereinigung heute um 19 Uhr einlädt. Bleibt etwas? Erinnerung? Gedenken? Mahnung? Oder wird alles fortgewischt mit einem Lächeln? Eine von vielen Fragen, die sich der Liedermacher Maik Pistiak und der Dichter Henry-Martin Klemt aus Frankfurt in ihrem Programm stellen. Poesie ist erzählte, gesungene Geschichte. Das war sie immer, so ist sie entstanden. Sie holt den Augenblick ins Jetzt, den vergangenen, vielleicht auch den kommenden. Gesichter werden erkennbar: Siddharta, Kassandra, Rosa Luxemburg, das Mädchen im Schichtbus, der Mann, der Streuselschnecken riecht, wo längst kein Haus mehr steht, die alte Frau, der die Aquarienfische sterben, während sie noch immer von ihrem Liebsten träumt...

Wenn Maik Pistiak zur Gitarre greift, geraten die Saiten in Aufruhr. Wild und fröhlich, traurig und zitternd. Die leidenschaftliche Spielfreude macht jedes seiner Lieder zu einem authentischen Erlebnis. Das Getriebensein ist so echt, wie das innehalten, und manchmal scheint es Pistiak selbst fortzureißen, wenn er Heim- und Fernweh besingt. Henry- Martin Klemt, von dem bislang elf Bücher erschienen, spürt dem nach, was er Wurzelland nennt. Lakonisch, bissig, heiter und melancholisch wird er zum Spurenleser, der seine Erfahrungen teilen will.