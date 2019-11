Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Das 3. Bubble-Soccer-Turnier des Amtes Schlaubetal hat am Sonnabend nicht nur den Spielern, sondern auch den Zuschauern in der Schlaubetal-Halle viel Vergnügen bereitet. Vor allem die jüngeren Spieler der Altersgruppe neun bis zwölf Jahre hatten zum Teil große Mühe, sich in den riesigen aufgepumpten Plasteblasen, die ordentlich Gewicht haben, auf den Beinen zu halten. Immer wieder mal mussten Eltern eingreifen, wenn einer der Jungs – Mädchen hatten sich nicht zum Turnier angemeldet – in seiner Blase auf den Kopf gekippt war und sich nicht mehr ohne fremde Hilfe zurückdrehen konnte.

Fünf Mannschaften hatten sich angemeldet – drei in der Altersgruppe neun bis zwölf Jahre, zwei bei den 13- bis 16-Jährigen. Am Ende siegten die Teams "NHG Kappa" bei den Jüngeren und die Mannschaft "Manjo" bei den Älteren. Als Belohnung gab es für alle Spieler aufwändig gefertigte Pokale sowie kleinere Sachpreise. Die Jugendkoordinatorin im Amt Schlaubetal, Christina Zühlke, hatte das Bubble-Soccer-Turnier initiiert und organisiert.