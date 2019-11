Ruth Buder

Diensdorf Es sind die liebevollen Kleinigkeiten für die Weihnachtszeit, die man auf dem Novemberbasar in der Alten Schulscheune bei Marianne Komann kaufen kann. Alles ist selbstgemacht – von den tanzenden Engelchen bis zu den Tütchen "mit Weihnachten". Bevor man sie öffnet, bitte das Handy ausschalten, hat Marianne Komann drauf geschrieben. Drinnen steckt eine Kerze, ein Teebeutel und eine schöne Geschichte. "Ich kann nicht aufhören, ich muss kreativ sein", gesteht die 68-Jährige, die vor 27 Jahren in Fürstenwalde den Pro Natura-Laden in der Mühlenstraße eröffnet hat und zum Jahresende geschlossen werden muss. "Das bedauere ich sehr", sagt Brigitte Fricke, die alljährlich den Novemberbasar organisiert und sich freut, dass auch Marianne Komann gekommen ist. Wie immer drängen sich Sonnabend und Sonntag die Besucher durch die Verkaufsausstellung von 14 Freizeithandwerkern und Künstlern. Es gibt Karten, Keramik, Schmuck, Kerzen, Adventskränze, Gestricktes und Holzarbeiten. Darunter die "Feuerquellen" von Olaf Götze der mit seinen originellen Gestaltungen dem Streichholz ein Denkmal setzt. "Der hat zwar ein kurzes, aber heißes Leben", witzelt er.