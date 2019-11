Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Manchmal muss man sich einfach einen Ruck geben", sagt Sylvia Mierzwa. Die 49-jährige Bad Saarowerin steht mit ihrer Tochter Elisa in der Schlange, die sich am Tresen des Vita Gesundheitsstudios in Fürstenwalde gebildet hat. Beide wollen sich als Stammzellenspenderinnen registrieren lassen, um Manuela und anderen an Leukämie erkrankten Menschen zu helfen.

Manuela ist 44 Jahre alt, wohnt in Fürstenwalde, hat zwei Kinder und weiß seit etwa einem Monat, dass sie Blutkrebs hat. "Sie ist meine Freundin, darum haben wir für sie die Registrierungsaktion ins Leben gerufen", sagt Manja Kluß, die mit ihrer Schwester das Vita-Studio betreibt. "Einen Tag später hat der Verein Uckermark gegen Leukämie zugesagt, dass er hilft", ergänzt Manja Kluß. Kurz darauf wurden Flyer gedruckt, gab es Aufrufe auf Facebook und Instagram, Anzeigen und sogar ein Video mit Manuela.

"Die Krankheit passt so gar nicht zu mir", sagt Manuela, eine schlanke Frau mit blondem Pferdeschwanz in dem kurzen Film, während sie durch Fürstenwalde joggt. "Meine Liebe gehört vor allem meinen Kindern, ich will viele Geburtstage mit ihnen feiern und sie aufwachsen sehen."

Video berührt viele Menschen

Die bewegenden Bilder haben viele Menschen erreicht. "Da will ich hin", stand auch für Elisa Mierzwa fest, als sie von der Registrierungsaktion erfuhr. Gegen 11.30 Uhr drehen sie und ihre Mutter Wattestäbchen an den Innenseiten ihrer Wangen. Mit dieser Schleimhautprobe können ihre Zellen später typisiert und die Daten im zentralen Knochenmarkspender-Register gespeichert werden. Passen sie zu Manuela oder einem anderen Erkrankten, könnten aus ihrem Blut oder Knochenmark des Beckens Stammzellen gewonnen werden.

Helfen wollen in Fürstenwalde so viele, dass Lars Sutor, ein guter Freund von Manuela, nach knapp zwei Stunden mitteilen muss, dass die Registrierungsbögen aufgebraucht sind. Eigentlich sollte die Aktion von 10 bis 14 Uhr gehen. "Aber wir wurden zu Beginn förmlich überrannt", sagt Lars Sutor.

Manuelas Kinder helfen mit

"Krass, dass so viele Menschen kommen", sagt Manuelas Tochter Sidney (16) gerührt. Auch wenn sie und ihr Bruder Lennard (15) zu jung sind, um sich als Spender registrieren zu lassen, sind sie vor Ort, um zu helfen. Manuela kann nicht dabei sein. Ihr Körper ist zu geschwächt. Nach der Chemotherapie liegt sie im Krankenhaus. "Wir besuchen sie alle zwei Tage", sagt Lars Sutor.

"Es ist megaschön, dass so viele Menschen da sind", findet Stefanie Kaiser. Sie und ihre Freundin haben kein Formular mehr abbekommen. "Wir melden uns jetzt hier im Sportstudio an und fahren danach zur Registrierung nach Langewahl", kündigte Stefanie Kaiser an. Dort empfing die DKMS potentielle Stammzellenspender. An beiden Orten, teilte Lars Sutor am Nachmittag mit, ließen sich am Sonnabend rund 600 Menschen registrieren.