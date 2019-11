Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bad Freienwalder Stadtverordneten haben sich bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, den Entwurf des Bebauungsplans für die Errichtung von Einfamilienhäusern "Am Ranfter Feld, West" öffentlich auszulegen. Das Plangebiet, das sich an die bestehende Bebauung anschließt, umfasst eine Fläche von 8853 Quadratmeter. Diese bietet genug Platz für bis zu zehn Einfamilienhäuser, wobei Einzel- und Doppelhäuser möglich sind. Die Stadtverwaltung kommt damit dem Bedarf an Bauplätzen in der Kurstadt nach. Bisher hatte sich die Stadt eher auf Lückenbebauung konzentriert.

Stellflächen eng begrenzt

Die neuen Häuser müssen sich der vorhandenen Bebauung anpassen. "Es werden nur Häuser mit seitlichem Grenzabstand zugelassen", heißt es in der Beschlussvorlage. Um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten, werden gepflasterte Stellflächen und Nebengelasse eng begrenzt werden.

Eine artenschutzrechtliche Prüfung habe ergeben, dass "Verbotstatbestände" ausgeschlossen werden können, erläutert die Stadtverwaltung. Diese Prüfung wurde für 13 Fledermausarten, eine Reptilienart und Brutvögel vorgenommen. Doch die Tiere werden nach Auffassung der Experten nicht gestört, weil ihr Lebensraum durch den Bau von Einfamilienhäusern nicht zerstört wird. Baumhöhlen beispielsweise bleiben unangetastet