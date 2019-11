Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Stück "Mea Culpa? Geschichte einer Mörderin" thematisiert eines der schmerzlichsten Tabuthemen in der heutigen Gesellschaft, die häusliche Gewalt. Wenn ein brutaler Familienvater die Frau und die Tochter auf schlimmste Weise demütigt und missbraucht – wie weit geht dann die Leidensfähigkeit, wo beginnt das Recht auf Selbstverteidigung, ja Notwehr, und wo findet es seine moralische Grenze? Susanne Ebert hat diesen Konflikt dramatisiert und schon 2017 mit dem Theaterkreis Traumland, der personell der evangelischen Gemeinde Fredersdorf nahe steht, inszeniert, geleitet und aufgeführt. Ist der Theaterkreis sonst eher für seine Aufführungen klassischer Grimmscher Märchen mit großem Schauwert und Humor bekannt, so macht "Mea Culpa?" in der schonungslosen Zuspitzung des Konflikts und der Folgen seiner gewaltsamen Lösung betroffen. Grundsätzliche Fragen von Moral und Verantwortung für das Leben und den Mitmenschen werden auf der Bühne abgehandelt, am Sonnabend im Altarraum der Strausberger Dietrich-Bon­hoeffer-Kapelle, die an diesem Abend entschieden mehr Zuschauer verdient hätte.