Cornelia Link-Adam

NIederjesar (MOZ) Zum großen Herbstputz hatte am Sonnabend der Ortsbeirat von Niederjesar aufgerufen. Beim sogenannten Subottnik beteiligten sich laut Ortsvorsteherin Anke Göller dieses Mal 35 Aktive. "Das sind sogar sieben mehr als im Vorjahr, als wir das erste Mal die Aktion durchgeführt haben", sagte sie stolz. Viele Niederjesarer waren froh, dass der Regen am Samstagvormittag aufgehört hatte, sogar die Sonne heraus kam. "Ein bisschen mehr Frost wäre gut gewesen, dann wären noch ein paar Blätter mehr runtergekommen", erzählten etliche Frauen beim Laubharken entlang der Straßen und Wege, auf dem Spielplatz und vor dem Gemeindehaus. Der Fokus aber lag aber auf dem Dorfteich. Da Fördergeld für die Grundsanierung des Pfuhls abgelehnt worden war, packten die Niederjesarer nun selbst an. Mit vereinten Kräften und unter Einsatz von Traktoren-Technik holten Männer der Feuerwehr etliche Baumstubben aus dem Boden. Fünf Ersatz-Weiden auf der anderen Teichseite sind längst gepflanzt. Dazu wurden per Kettensäge die alten Weidenkronen gestutzt. Für alle Akteure gab es als Dank zum Abschluss auch Bockwurst und Tee zu Mittagszeit.