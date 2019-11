Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Einen Besucheransturm hat der Weihnachtsmarkt Oder-Center on Ice am Freitagabend auf der Warm-up-Party mit DJ Simon zur Eröffnung erlebt. Viele Kinder stürmten die Eisbahn. Schon am Nachmittag standen sie Schlange, berichtet Joanna Burmeister vom Schlittschuhverleih. Hunderte Erwachsene belagerten den Glühweinstand. Die Damen hinterm Tresen waren von dem großen Andrang hoffnungslos überlastet. In drei Reihen rund um den Stand warteten Glühwein-Durstige auf Nachschub.

Oder-Center on Ice ist kein Weihnachtsmarkt im üblichen Sinne, zumal dieses Jahr zugunsten der Curlingbahn auch auf einem großen Weihnachtsbaum verzichtet wurde. Die Anzahl der Buden ist überschaubar, im Mittelpunkt steht vielmehr die Eisbahn, auf der Kinder für zwei Euro die Stunde Schlittschuh fahren können. Dennoch hat sich der kleine Markt mit Trink-, Brat- und Süßigkeitsstand schon in den Vorjahren zu einem beliebten Treff entwickelt, der am ehesten mit einer Afterwork-Location größerer Städte vergleichbar ist, auf denen sich Freunde und Bekannte nach Feierabend noch auf eine kleine Feier oder Party am Abend treffen.

Anna und Frank haben einen windgeschützen Platz neben der Bar ergattert und stoßen mit den durchsichtigen Tassen voller Glühwein an, sie pur, er mit Schuss. "Wir waren vergangenes Jahr bestimmt drei- bis viermal in der Woche hier", erzählt Frank. Anna hat ihre Tasse mit beiden Händen umklammert und schwärmt, dass auf dem Weihnachtsmarkt einfach eine schöne Atmosphäre herrsche, um nach der Arbeit noch Freunde zu treffen und zu quatschen.

Neue Angebote und mehr Platz

Diesmal hat das Oder-Center noch ein paar Gründe mehr dafür zu bieten. Es gibt mehr Platz für den abendlichen Treff und auch ein paar Stehraufen. Am Eröffnungsabend veranstaltete Marktbetreiber Filip Slowie ein Preisschießen auf der Eisstockbahn, um für das neue Angebot zu werben. Die vierjährige Emy Just aus Schwedt versucht, den Eisstock bis ins Ziel zu schießen, ist aber gar nicht so einfach. Dennoch erhält sie dafür großzügig Gutscheine für die Eisbahn. "Ich geh morgen mit Opa Schlittschuhfahren", freut sie sich schon.

Firmen, Vereine, Gruppen können die Curlingbahn samt Verpflegung für eine Afterwork-Party oder Weihnachtsfeier buchen. Sogar auf der fünf Meter hohen Kinder-Rodelbahn hat man schon Erwachsene aus Gaudi im Ring rutschen sehen. Bis 30. Dezember sind Eisbahn, Curling- und Rodelbahn bis auf wenige Sonn- und Feiertage täglich geöffnet.