Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eigentlich war schon alles in Sack und Tüten. 2020 soll der Ausbau der Weinbergstraße starten. Der Bauausschuss hat sich im Frühjahr – nach kontroverser Debatte – mehrheitlich für eine Variante ausgesprochen, die weitgehend auf Grün verzichtet. Jetzt hat die Verwaltung den Sack aber noch einmal aufgemacht.

"Ist das der richtige Weg?", fragte Baudezernentin Anne Fellner während der jüngsten Sitzung des Fachausschusses und eröffnete damit – zur Überraschung vieler – erneut die Debatte. Sie erinnerte an die zwei Optionen: mit Grün (insgesamt etwa zwölf Bäume), diese Variante kostet aber zehn, elf Pkw-Stellplätze; ohne Grün (lediglich zwei Bäume als "Tor" im Bereich Schicklerstraße), dafür Erhalt der 40 Parkplätze an den Straßenrändern.

"Ich finde es klasse, dass Sie uns die Chance einräumen, noch einmal über die Möglichkeiten zu beraten", ließ Karen Oehler (B90/Grüne) sogleich wissen. Sie gehörte im Frühjahr zu den schärfsten Kritikern der Blech-Variante und bekräftigte ihre Position. "Es ist ein fatales Zeichen, wenn wir zugunsten von Stellplätzen auf Bäume verzichten." Zugleich verwies sie darauf, dass mit dem Neubau des Ärztehauses an der Weinbergstraße ja auch ein Parkplatz entsteht.

Oskar Dietterle (Die Partei) gab zu bedenken, dass der Parkdruck in dem Quartier jetzt schon hoch sei. Allein wegen der zahlreichen Gesundheitseinrichtungen, darunter etliche Arztpraxen, ringsherum. Weshalb er sich sogar wünscht, dass der Obus durch die Weinbergstraße fährt. Was dann freilich beim Ausbau zu berücksichtigen sei.

Sebastian Walter (Linke) machte die Kalamität deutlich: "Wer kann schon gegen Bäume sein?", so seine rhetorische Frage. Andererseits sei eben die konkrete Parkplatzsituation zu berücksichtigen. Karin Wagner, sachkundige Einwohnerin, fügte hinzu: Die Anwohner müssten ihre Fahrzeuge an der Straße abstellen. Auf den Grundstücken der Wohnhäuser gebe es zumeist keine Parkmöglichkeiten. Vielleicht, so dachte sie laut nach, gibt es einen Kompromiss, der ein nachträgliches Pflanzen von Bäumen ermöglicht.

Rathaus stellt Beschluss zurück

Götz Herrmann (SPD/BFE) wiederum wollte wissen, ob die Abgeordneten, nachdem der (alte) Bauausschuss im Frühjahr eine Entscheidung getroffen hat, diese überhaupt kippen könnten. "Ja", so die knappe, aber eindeutige Antwort der Dezernentin. Sie bat die Mitglieder, das Thema "mit in die Fraktionen zu nehmen" und dort noch einmal zu beraten. Die Beschlussvorlage zog sie zurück. Wenn das Parlament im Dezember, also einen Monat später, über die Entwurfsplanung abstimmt und offiziell den Baubeschluss fasst, brenne nichts an, ließ sie wissen. Der Idee von Oskar Dietterle erteilte sie indes eine Abfuhr. "Es fährt ein Bus durch die Rudolf-Breitscheid-Straße." Von dort seien alle Praxen, Apotheke sowie Einrichtungen gut erreichbar.

Der Baubeginn ist (oder war) fürs zweite Quartal 2020 geplant. Bei einer kalkulierten Bauzeit von zwölf Monaten. Die Kostenschätzungen gehen aktuell von gut 1,2 Millionen Euro aus. Wobei die Stadt auf Fördermittel sowie auf eine Zuwendung vom Land hofft.

Wie Apotheker Thomas Reygers, Bauherr des Ärztehauses, auf Anfrage der MOZ sagte, soll seine Einrichtung Ende 2020 fertig sein, einschließlich der Parkpalette dahinter.

Was denken Sie? Sollte das Parkplatzangebot zugunsten von mehr Bäumen reduziert werden? Stimmen Sie ab: auf www.moz.de/eberswalde