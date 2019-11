Neue Machthaber in Müllrose: Bürgermeister Thomas Kühl übergibt am Sonnabend den Schlüssel zum Rathaus an Michael Härtel, Präsident des Müllroser carneval-Club (MCC). © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Müllrose Zu einem überraschenden Regierungswechsel ist es am Sonnabend in Müllrose gekommen. Freilich zeigte sich pünktlich um 11.11 Uhr, dass die Garde des Müllroser Carneval-Clubs (MCC) diese Übernahme mit langer Hand vorbereitet hatte. Mit ihrem Schlachtruf "Stadt am See – olé, olé!" stürmte sie, Säbel voran, die Treppe im Rathaus nach oben, wo sie nicht auf Widerstand traf, sondern von Bürgermeister Thomas Kühl und Amtsdirektor Matthias Vogel mit Sekt und Bier empfangen wurde.

Bevor die Müllroser Stadtkasse den Weg zu den Karnevalisten auf den Marktplatz fand, musste im Ratszimmer noch angestoßen werden. Das wollte sich Müllroses oberster Regierender bei seiner ersten Rathauserstürmung nicht nehmen lassen, wie er danach dem MCC-Präsidenten Michael Härtel erklärte, der etwas länger als üblich auf seine Garde mit den Schätzen aus der Regierungsstube warten musste. Schließlich ist Thomas Kühl selbst Karnevalist und Mitglied im Elferrat des MCC.

Schon vorher wurde der Beginn der fünften Jahreszeit mit einem Festumzug und einem Empfang auf dem Marktplatz gefeiert. Zum ersten Mal beim Karnevalsauftakt dabei war die Frankfurter Fanfarengarde. Schmissige Melodien sorgten für Abwechslung. Die Regierungsgeschäfte haben nun ganz offiziell Prinzessin Julia Haase und Prinz Fabian Friedrich nach ihrer öffentlichen Vermählung übernommen.

Prinzessin Julia stammt aus Müllrose, wie sie erzählt, lebt aber derzeit in Potsdam und war schon früher im MCC aktiv. Fa­bian hat ebenfalls Faschingsgene im Blut, stammt aber aus Bonn im Rheinland. "Natürlich ist der Karnevalstrubel dort ein bisschen größer, aber es ist toll, was hier passiert und eine schöne Tradition", findet er. Trotz ihres Wohnsitzes im Faschingsexil werden sie bei jeder Feier vor Ort sein.

Kinderpaar stößt mit Brause an

Mit dem Ausruf "Der liebe Gott muss ein Müllroser sein und wir seine Kinder" prägte Ehrenpräsident Ulrich Zimmer einen Satz für die Geschichtsbücher, als er das gute Wetter am Sonnabendvormittag lobte, das die Karnevalisten gar mit Sonne im November verwöhnte. Das fand auch Stadtschreiber Matthias Dorn, der die Vermählung nicht nur des Prinzenpaares, sondern auch der Kinderprinzessin Greta mit Kinderprinz Donovan durchführte. Letztere zwei mussten natürlich mit Brause anstoßen. Matthias Dorn hingegen ließ es sich nicht nehmen, aus Gründen der Sicherheit natürlich, den Vermählungssekt für das erwachsene Prinzenpaar ausführlich zu verkosten. Die Regierungszeit des Prinzenpaares Julia und Fabian und des MCC in Müllrose wird noch bis zum 26. Februar 2020 andauern.