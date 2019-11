Das Männerballett im Hausmütterchen-Look: Beim Karneval in Werneuchen ging es bis in den frühen Morgen heiter zu. © Foto: Sergej Scheibe

"Wo kommt die denn her?": Bei der Krönung des Prinzenpaares in Melchow gab es diesmal eine faustdicke Überraschung. Prinzessin Suppeline (l.) lehnte alle Prinzen-Kandidaten ab und entschied sich stattdessen für Prinzessin Galaxia (Mitte).

Christian Heinig

Melchow/Werneuchen (MOZ) Sie hatten angekündigt, dass es diesmal eine Überraschung bei der Krönung des Prinzenpaares geben wird. Und die Überraschung ist geglückt. Denn in Melchow haben am Wochenende nicht Prinz und Prinzessin die Regentschaft für die fünfte Jahreszeit übernommen, sondern zwei Prinzessinnen: Suppeline und Galaxia alias Uta Seppelt und Sylvia Bähring von den "Sachsenmädels". Geballte Frauenpower also. "Die Männer werden jetzt nicht mehr ganz so viel zu lachen haben", kündigte Galaxia gleich mal an.

Die Krönung der beiden Prinzessinnen war zugleich der Höhepunkt eines rundherum närrischen Abends im Begegnungszentrum Lindengarten. Hingucker gab es gleich mehrere. Ob Bürgermeister Ronald Kühn, der sich mit Afro-Look präsentierte und gewohnt locker durch das gut einstündige Programm führte. Oder auch Marko Schmidt, der Chef des Melchower Carneval Vereins (MCV), der in einem Video als Agent "00Schmidt" in heikler Mission unterwegs war.

Ein großer Spaß für die 100 Gäste waren auch wieder die Showtanz-Einlagen, angefangen bei der Spongebob-Gruppe bis hin zur "Garde" des Prinzen. Hinzu kamen die kabarettistischen Einlagen von "König Artig", der mit seinen Rittern der Tafelrunde anstelle des Heiligen Grals den Heiligen Aal suchte. Und auch die "Sachsenmädels" sorgten mit ihrer unkonventionellen Prinzenpaarkür für viele Lacher, bei der Prinzessin Suppeline erst sämtliche Prinzen-Kandidaten ablehnte, um dann Prinzessin Galaxia in die Arme zu schließen. Ihre Mutti war völlig verdutzt: "Wo kommt die denn her? Und wat ist jetze mit meine Rentenpunkte?".

Schrille Kostüme

Offiziell lautete das Motto in Melchow diesmal: "Kommt, wie Ihr wollt" – trotzdem hatten fast alle Kostüme an. Das schrillste trug eindeutig Jessica Faustmann. Die Biesenthalerin trat als Feuervogel Phönix auf, mit prächtigem Federkleid und Gesicht in Vogel-Optik. "Fünf Stunden hat das gedauert", verriet die 35-Jährige.

Knallige Kostüme gab es auch beim Karnevalsabend in Werneuchen zu sehen. Besonders "in Schale" hatte sich das Männerballett geschmissen. Sie traten im Hausmütterchen-Look auf, verkleidet mit Kopftuch, Rock und Krückstock. So ließen sie zum Song "Whatever you want" die Beine fliegen. Kräftig getanzt hat auch das frisch gekürte Prinzenpaar des 1. Karnevalsclub Rot-Weiß Werneuchen, Caro und Martin. Sie hatten den Abend traditionell mit einem Walzer eröffnet. Wer dabei geführt hat? "Ich wurde ein bisschen mehr geschubst als anders herum", scherzte Prinz Martin.

Er und Caro freuen sich schon jetzt auf den 22. Februar 2020, dann steht die große Prunksitzung an. Und das nicht nur in Werneuchen. In Melchow geht es am gleichen Tag ebenfalls wieder närrisch zu.