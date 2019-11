Manja Wilde

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Töpferkurse, Hausaufgabenbetreuung und Themenabende sind Angebote, für die dem Hort "Koboldland" in Erkner vielleicht schon bald neue Räume zur Verfügung stehen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreibt das "Koboldland", ein Hort mit 360 Plätzen, in der Langen Straße. Nicht weit entfernt, in der Smolkastraße, befindet sich der kleine Hort "Klappstulle" des Vereins Future. Zum Jahresende hat Future den Hort-Betrieb gekündigt. Die Auslastung ist zu gering – von 25 Plätzen war im September nicht einmal die Hälfte belegt. Nachnutzer der Räume könnte das DRK sein.

"Wir haben beim Ministerium den Antrag auf Erteilung der Betriebserlaubnis für den Hort ,Klappstulle’ gestellt", teilte Klaus Bachmayer, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Märkisch-Oder-Havel-Spree, nach der Kreisversammlung am Sonnabend mit. In den drei Räumen solle aber keine eigenständige Einrichtung betrieben, sondern mehr Platz fürs "Koboldland" geschaffen werden. "Die Mitarbeiter der Klappstulle können sich bei uns bewerben, wenn sie wollen", betonte Bachmayer.

Bislang befindet sich auch das Eltern-Kind-Zentrum (EKZ) in der "Klappstulle". Dieses Angebot endet ebenfalls zum Jahresende. "Der Träger Future e.V. erhält keine weitere Förderung für dieses Projekt und stellt den Betrieb daher ein", teilt das EKZ auf seiner Internetseite mit.

Auch diese Lücke könnte das DRK füllen. Bachmayer: "Wenn es zur Ausschreibung kommt, werden wir uns bewerben." Das EKZ würde im Kurt-Kattanek-Haus in der Seestraße optimale Bedingungen haben. Das dreigeschossige Gebäude befindet sich im Bau, 2,8 Millionen Euro investiert das DRK. Im Frühling soll das Haus fertig werden. Im Erdgeschoss finden Schulungsraum, Geschäftsstelle und Pflegedienst Platz. In den oberen Etagen gibt es insgesamt acht Wohnungen – allesamt seien bereits "vorvermietet", sagt Bachmayer.

Mit dem Neubau, dessen Name an den langjährigen DRK-Präsident Kurt Kattanek, der 2016 starb, erinnert, schließt der Kreisverband eine weitere Lücke: Bislang hatte er keine Geschäftsstelle in Erkner. Neben der Kreisgeschäftsstelle in Fürstenwalde gibt es diese in Beeskow, Eisenhüttenstadt, Frankfurt, Strausberg und Oranienburg – den Städten, in denen die ehemals eigenständigen Kreisverbände saßen.

Durch Zusammenschlüsse ist der Verband gewachsen. Mittlerweile gliedert er sich in sechs Tochtergesellschaften. In diesen beschäftigt er 1250 Mitarbeiter, zudem engagieren sich dort 850 ehrenamtlich Aktive. 20 Kitas betreibt der Verband, Seniorenwohnanlagen, ambulante Pflegedienste, Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen, Fahrdienste und einiges mehr.

Im Jahr 2018 verzeichnete der Kreisverband einen Bilanzgewinn von 140 000 Euro. 2019 erwarte er ein ähnliches Ergebnis, sagte Bachmayer. 2020 sind Umsätze von 37 Millionen Euro und ein Bilanzgewinn von 107 000 Euro kalkuliert – den Wirtschaftsplan stellte Vorstand Sascha Schmoldt auf der Versammlung vor.

Kita, Küche, Arztpraxen

Neue, große Bauprojekte stehen für 2020 nicht an. Dafür werden die begonnenen zu Ende geführt. Neben dem Kattanekhaus ist das die Sanierung der Kreisgeschäftsstelle in Strausberg. Seit gut einem Jahr laufen die Arbeiten in der Prötzeler Chaussee. Mit rund 850 000 Euro schlagen sie laut Bachmayer zu Buche, zum Jahresende sollen sie abgeschlossen sein. 2020 folgen die Außenanlagen.

Und auch das 2,4 Millionen Euro schwere Großprojekt, das das DRK nach der Fusion mit Verein zur Förderung des Thomas Müntzer Gesundheitszentrums in Reichenberg verwirklicht, geht voran. "Die Kita hat zum 1. Oktober eröffnet, die Allgemeinarztpraxis seit 1. November und die Tagespflege für alte Menschen zieht gerade ein", schildert Bachmayer. Weitere Praxen, Dorfladen, Gemeinderaum und Großküche sollen folgen.