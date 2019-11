Stilles Gedenken an den Kränzen: Neben dem Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann (vorn) nahmen Vize-Landrat Friedemann Hanke und Vertreter von AfD, Kriegsgräberfürsorge und Bundeswehr an der Gedenkfeier des Landkreises in Alt Zeschdorf teil. © Foto: Cornelia Link-Adam

Alt Zeschdorf, Sophienthal (MOZ, Wolfgang Rakitin) Der Zweite Weltkrieg hat den Völkern Europas unermessliches Leid gebracht. In unserer Region forderte er bis zuletzt unzählige Opfer. Viele Tote des Krieges aus Deutschland, der ehemaligen Sowjetunion und anderen Ländern haben auf Friedhöfen in Märkisch-Oderland eine würdige letzte Ruhestätte gefunden. Vielerorts wurde am Wochenende dieser Toten und allen Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht.

Vize-Landrat Hanke spricht

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag führte der Landkreis Märkisch-Oderland am Samstagnachmittag seine Gedenkfeier auf den Gemeindefriedhof von Alt Zeschdorf durch. Warum am Samstag? "Das ist der einzige Termin, wo der Landrat konnte. Und nun kann er heute doch nicht", sagte sein Vertreter, der 1. Beigeordnete Friedemann Hanke. Der Vize-Landrat reihte sich zu Beginn der Zeremonie in der Gruppe der gut 30 Besucher ein, wie Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert und Seelows Bürgermeister Jörg Schröder. Vom Landeskommando der Bundeswehr standen Soldaten am Holzkreuz Spalier.

Nach der musikalischen Eröffnung durch den Posaunenchor der Kirchengemeinde Podelzig hielt der Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann seine Begrüßungsrede. Er nahm die Erinnerung der beiden Weltkriege zum Anlass darüber nachzudenken, wie wir heute auf Krieg und Gewalt reagieren und was wir in unserem Umfeld für Freiheit und Menschlichkeit tun können. Schließlich zeige der Terrorakt in Halle vor vier Wochen, dass nach 1914 und 1939 dem Wahnsinn der Ideologie noch immer klar entgegengetreten werden muss.

Vize-Landrat Friedemann Hanke sagte in seiner Rede, dass man heutzutage wegen der Weltkriege nicht nicht mehr trauere. "Aber wir erinnern. An die Schicksale, die Menschen hinter den Kränzen. Jede Familie hatte Opfer zu beklagen." Es sei eine Frage der Menschlichkeit, allen Gefallenen eine würdige Ruhestätte zu geben. "Niemand soll irgendwo verscharrt liegen, deshalb ist die Arbeit der Kriegsgräberfürsorge noch so aktuell."

Seit 74 Jahren habe man keinen Krieg, das sei einzigartig in der Geschichte. Viel gerate aber in Vergessenheit. "Das Chaos des Krieges geht das Chaos der Sprache voran." Genau das erlebe man derzeit in den sozialen Medien und politischen Raum, so Friedemann und kritisierte die AfD, die ohne Anstand, Moral und Empathie verhöhne. .Dem müsse man sich entgegen stellen. "Wir sollten dankbar sein für ein Leben in Frieden, Wohlstand, Demokratie, in der Gemeinschaft Europas, die ihre Gräben überwunden hat."

Pfarrer Martin Müller appellierte nach einem weiteren Bläser-Stück in seiner Predigt an die weitere Aufarbeitung. "Unzählige Opfer liegen noch in der Feldmark, warten auf ihre Ruhestätte. Man muss suchen bis der letzte Vermisste gefunden und der letzte Gefallene geborgen ist", so der Pfarrer, der mit den Besuchern auch betete. Nachdem Annette Malke von der Kirchengemeinde das Totengedenken verlesen hatte, ein letztes Musikstück verklungen war, folgten als Abschluss die Kranzniederlegungen mit stillem Gedenken.

Wiederaufbau durch Spenden

In Sophienthal wurde im Beisein etlicher Bürger am Samstag auf dem Kirchengelände sogar das neue Friedensmal eingeweiht. Ursprünglich stand hier schon ein Kriegerdenkmal vom Ersten Weltkrieg, das zu DDR-Zeiten abgerissen wurde. Dank langjähriger Initiative von Klaus Brauer und Herbert Ewald entstand nun das neue Friedensmal – zum Gedenken der Toten und zur Mahnung an die Lebenden, was Kriege anrichten. Ortsvorsteher Botmer Mischke dankte in seiner Rede allen Sponsoren, ebenso der Bürgermeister Michael Böttcher. Pfarrer Frank Schneider hielt eine Andacht und weihte danach das Friedensmal ein.