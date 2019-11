Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Durch Frankfurt raste dieser Tage der Weihnachtsmann. Nicht sauer sein, rief er den handverlesenen Magistrale-Passanten nach 18 Uhr zu, keine Zeit zum Plausch. Muss trainieren.

Heiligabend, wissen auch die Kabarettisten der "Oderhähne", hat der alte Zausel jede Menge Schwerstarbeit zu leisten. Nicht nur aus Mitleid haben Madlen Wegner, Wolfgang Flieder und Marco Moewes mit eigenen Texten und mit Hilfe der Schreiber Dieter Lietz, Schwarze Grütze, Ralph Richter und Heinz Klever die Weihnachtsgeschichte neu erfunden. "Und die nach aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen", wie Kabarett-Chef Wolfgang Flieder (der zugleich Regie führt) am Premieren-Samstag augenzwinkernd meinte. Da wurde im ausverkauften "Oderhähne"-Keller unterm Rathaus das neueste Stück "Die Säcke sind zu – oder Morgen, Kinder, wird‘s nischt geben" bejubelt und beklatscht.

Drei Stunden Spaß

Ein Anti-Weihnachtsprogramm? Weiß Gott nicht. Obwohl vom knackigen Weihnachtsgirl statt alter Knacker ebenso die Rede ist wie von Christus, dem Erfinder der Jesuslatschen. Santa Claus heißt gendergerecht nun Weihnachtsperson. Weihnachts-Azubis entstammen der Weicheier-Generation. Und die hochschwangere Maria mit ihrem Joseph landen in Bethlehem und damit in einer Pension mit Latrinenblick, vermietet von Flieder, dem Beduinen (Kostüme: Erna Kunze).

Das Trio – drei Stunden lang einfach köstlich. Köstlich wohl auch der Glühwein. Er wird auf der Bühne reichlich ausgeschenkt. Gemordet wird. Nicht ein Weihnachtsmann, nicht zwei. Die Hohenzollern bekommen ihr Fett ab. Oldie Flieder auch. Er hackt in seine 40 Jahre alte Schreibmaschine "Erika". Doch das "F" klemmt. WhatsApp, Facebook und Internet sind nicht sein Ding. So kennt er auch das At-Zeichen nicht. Es wird in manchen Kulturen locker Elefantenrüssel oder Affenhoden genannt. Die Wörter kann Flieder auf seiner "Erika" aber nicht schreiben. Das "F" klemmt ja.

Märchen vom Klimawandel

Statt Hänsel und Gretel wird das Klimawandel-Märchen von Hänsel und Greta erzählt, die im Wald, der längst Steppe ist, Hexe Flieder begegnen. Alles wird am Ende gut. Wenn Hänsel und Greta nicht gestorben sind, dann streiken sie noch heute.

Für viel Licht und guten Ton sorgten Peter Heinrich und Roland Merting. Und Sven Loichen, der musikalische Tausendsassa, brachte nicht nur Queen-Rhythmen, sondern auch viel Weihnachtsmusik auf die Bühne. Wenn auch mit "leicht" korrigierten Texten und zum Mitsingen: Keine andre Fete kostet so viel Knete, wie die teure – ungeheure Weihnachtszeit... Wohl dem, der für die "Oderhähne" nun noch Restkarten erhält.