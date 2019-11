Auch das war die Messe "Startzeit" in Eisenhüttenstadt: Ein junger Besucher aus Polen lässt sich an einem Stand der Qualifizerungscentrum der Wirtschaft GmbH (QCW) von Michaela Päthe vollständig in eine riesige Seifenblase einhüllen. © Foto: Gerrit Freitag

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Als "Mitmach-Event" haben die Veranstalter die "Startzeit" beworben. Klingt natürlich etwas lebendiger als das Wort Ausbildungsmesse. Letztlich ist die Veranstaltung in der Trainingshalle des QCW natürlich in erster Linie eine Messe für Berufsbildung – aber eine, die sich von allen anderen Ausbildungsmessen, die es hier in der Region mal gab oder außerhalb Eisenhüttenstadts immer noch gibt, gründlich unterscheidet. Eine mit vielen Angeboten zum Mitmachen, zum Ausprobieren, zum Reinschnuppern.

Das hat viele der jungen Besucher überrascht. So wie Annika Dehne. Die 14 Jahre alte Beeskowerin wollte eigentlich gar nicht teilnehmen, wie sie erzählt. "Ich dachte, hier sind wie auf anderen Messen nur Stände, eher langweilig", sagt sie. Doch das Gegenteil ist der Fall. "Man kann hier viel ausprobieren, man kann selbst viel machen, man hat eine große Auswahl – das finde ich gut." Und man komme sofort mit den Ausstellern ins Gespräch. Sie selbst sucht gerade einen Praktikumsplatz in Eisenhüttenstadt und hat deshalb die Gelegenheit genutzt, mit Vertretern des Städtischen Krankenhauses und der Fielmann-Filiale zu sprechen. "Das ist besser als nur eine E-Mail zu schicken." Und Annika hat auch ein Mitmach-Angebot der besonderen Art genutzt: An einem Stand des QCW hat sie sich eine Rose aus Metall gebastelt – ein wirklich schönes Exemplar.

Annikas Mutter Doreen Dehne, Inhaberin des Buchhauses Jachning, ist von der "Startzeit" genauso begeistert wie ihre Tochter. "Ganz toll, eine sehr gelungene Veranstaltung", lobt sie. Mit einem Bücherstand ist sie in der riesigen Halle. "Wir hatten schon zwei Lehrlinge und wollen demnächst auch wieder ausbilden."

Mit schwerem Gerät ist die Oevermann Verkehrswegebau GmbH auf der "Startzeit". Interessierte Kinder und Jugendliche können in einen Bagger M 317 Kurzheck klettern, sich eine Anbaurüttelplatte und andere Maschinen aus nächster Nähe betrachten. "Wir sind immer auf der Suche nach Berufsnachwuchs", sagt Mitarbeiterin Sandy Fink.

Spritze selbst setzen

Fünf Lehrlinge werden derzeit bei Oevermann ausgebildet. "Wir hätten auch in diesem Jahr gern mehr eingestellt", erklärt Sandy Fink. Gebraucht würden vor allem junge Straßenbauer und Geräteführer. "Ich bin wirklich begeistert, wie das hier aufgezogen ist", betont sie, "viel Technik, nicht nur Stände mit Prospekten, viel zum Ausprobieren."

Auch die meisten anderen Aussteller laden vor allem zum praktischen Erfahren ein. Die jungen Besucher, unter denen auch Nachbarn aus Polen sind, können im Simulator eine Lok steuern, den Umgang mit der Spritze probieren, riesige Traktoren erkunden, verschiedene Dinge selbst anfertigen, ein Löschfahrzeug unter die Lupe nehmen. Dazu gibt es Livemusik, Gesprächsmöglichkeiten und natürlich kleine Werbegeschenke zum Mitnehmen.