Konzert in Bad Belzig

Bad Belzig ([]) Erneut öffnen sich im November die Türen des Burgkellers Bad Belzig für ein KAOLIN-Konzert. Die Band um Marion Bohn und Hartmut Leisegang wird im Burgkeller ordentlich einheizen. Mit Gitarrist Hans Tabel, Christian Hartung an den Tasten und Max Bendel am Schlagzeug wird die erprobte Besetzung auch am kommenden Freitag, 22. November, auf die Bühne im ehemaligen Salzlager der Burg Eisenhardt gehen.

Das KAOLIN-Konzert bewegt sich unter anderem in die musikalischen Welten einer Macy Gray, Bonnie Raitt, Kelis, Elise LeGraw oder den Eels. Eigene Kompositionen und nicht zuletzt die erneute Mitwirkung von Jürgen Gehrhardt (TB Session Band) versprechen weitere Überraschungen im Rahmen des Konzertes.

Zu erleben am 22. November um 20.00 Uhr im Burgkeller. Einlass wird ab 19.00 Uhr gewährt.

BRAWO verlost 2x3 Freikarten! Wer am morgigen Montag, 18. November, um genau 16.00 Uhr die 03381/525 513 wählt, kann mit ein bisschen Glück gewinnen!