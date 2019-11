René Wernitz

Havelland/Rathenow (MOZ) Aus dem westhavelländischen Straßenverkehr gezogen hat die Polizei am Wochenende gleich drei illegale Teilnehmer.

Am Samstagabend gegen 22.10 Uhr kontrollierten Beamte einen Renaultfahrer in der Berliner Straße in Rathenow. Der 27-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis. Etwas später hatten die Polizisten in Großwudicke den richtigen Riecher. Gegen 22.50 Uhr stoppten sie in der Parkstraße einen Opel. Der 39-jährige Mann am Steuer konnte ebenso keine Fahrerlaubnis vorzeigen, weil er keine hatte. Ein 39-Jähriger am Steuer eines VW, der Sonntagfrüh gegen 3.30 Uhr in der Brauhausstraße in Rathenow gestoppt und kontrolliert wurde, hatte auch keine Fahrerlaubnis, dafür 1,11 Promille im Blut.

Wer sich ohne Fahrerlaubnis hinters Steuer setzt und losfährt, begeht eine Straftat. Das wird mit Freiheitsentzug bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet (§ 21 StVG). Übrigens machen sich auch Fahrzeughalter strafbar, wenn sie jemanden ohne Fahrerlaubnis fahren lassen.