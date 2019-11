Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ein Polizist ist am Samstagmorgen bei einem Einsatz in Oranienburg leicht verletzt worden.

Die Beamten waren kurz nach 4 Uhr in die Berliner Straße gerufen worden. Dort hatte sich ein 23-Jähriger mit seiner Freundin gestritten und die Frau daran hindern wollen, die Wohnung zu verlassen. Als die Polizei den Betrunkenen, bei dem 2,84 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen wurden, zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen wollte, leistete der junge Mann erheblichen Widerstand. Ein Polizist wurde dabei am Knie verletzt. Er blieb aber einsatfähig, teilte die Polizei am Montag mit.