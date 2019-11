Tilman Trebs

Bötzow (MOZ) Bereits am Freitagabend ist an der Dorfaue in Bötzow die Scheibe eines Skoda Octavia eingeschlagen worden. Das berichtete die Polizei am Montag.

Aus dem Fahrzeug stahlen die Diebe eine Tasche. Der Schaden wurde zunächst mit rund 250 Euro angegeben.