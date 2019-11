Brandenburg/ Havel Am vergangenen Sonnabend mussten die jungen Volleyballerinnen der Belziger SG Einheit am Spieltag beim VC Blau-Weiß Brandenburg Lehrgeld zahlen. Gegen die 2. Vertretung, der unangefochtene Spitzenreiter der Landesklasse Nord, gab es ein klares 0:3 (8:25, 13:25, 8:25). Der Start gegen das 3. Team des Gastgebers verlief ebenfalls sehr verhalten, viele Flüchtigkeitsfehler mündeten in einem klaren 17:25-Satzverlust. Danach fertigten die Bad Belzigerinnen die Blau-Weißen aber mit 25:12 ab. Es war jedoch nicht die Wende, die nächsten beiden Durchgänge gaben die Einheit-Frauen deutlich mit 13:25 und 8:25 ab. Ihr nächster Auftritt ist ihr Heimspieltag am 11. Januar in Wiesenburg.