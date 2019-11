Am Bahnhof und an der Post vorbei führte der Demonstrationszug. © Foto: Christian Rössler

Etwa 2 000 Teilnehmer schlossen sich der Demonstration am 18. November 1989 durch Oranienburg an. Auf die Transparente schrieben sie ihre Forderungen, zum Beispiel den Neubau einer Apotheke. © Foto: Christian Rössler

Bodo Becker

Oranienburg Es war ein Protestzug, der sich an jenem Sonnabend, heute vor 30 Jahren durch die Kreisstadt schob. Das "Neue Forum Oranienburg" hatte am 18. November 1989 diese Demonstration mit rund 2 000 Teilnehmern organisiert. Und sie kamen längst nicht nur aus der Kreisstadt. Der Weg führte von der Havelstraße durch die Leninallee (Berliner Straße), über die Schlossbrücke auf die Straße des Friedens (Bernauer Straße), hinein in die August-Bebel-Straße (Stralsunder Straße) bis zum Kundgebungsplatz gegenüber dem Betriebseingang des damaligen Pharma-Werkes.

An der Spitze des Zuges trugen die Organisatoren, unter anderen der Arzt Dr. Christian Rössler und der Künstler und Lehrer Brunolf Metzler, ein Spruchband mit der historischen Forderung: "Demokratie – jetzt oder nie!" Dicht gedrängt, standen die Menschen während der Kundgebung vor dem Rednerpodest. So waren die Transparente und Spruchtafeln mit Forderungen, Kritiken und Hoffnungen damals nur schwer zu überschauen. Die historischen Aufnahmen des Lehnitzer Hobby-Fotografen Burkhardt Lichy machen nachträglich eine differenzierte Inhaltsanalyse möglich.

Nur wenige Tage früher hätte der Ruf nach Reisefreiheit wohl einen Schwerpunkt gesetzt. Stattdessen kann man nun zielgerichtete Texte wie "Statt geistigen Qualen – bald freie Wahlen!, "Freie + geheime Wahlen – Frühjahr 1990", "Freie Wahlen – Mit neuen Parteien – Alle Parteien gleichberechtigt – keine führende Rolle – 1. Halbjahr 1990" lesen. Mit sicherem politischen Instinkt stellten die Demonstranten mehrheitlich die Beseitigung der strukturellen Demokratiedefizite des bestehenden politischen Systems, beispielsweise die führende Rolle der SED, in den Vordergrund. Unmittelbare Ziele waren Freiheitsrechte, demokratische Reformen und eine frei gewählte Regierung mit einer demokratischen Legitimation in den kommenden Monaten. Dass daran auch die SED beteiligt sein sollte, schien unvorstellbar: "Die SED hat Wasser gepredigt – Wein gesoffen!, "SED macht nur Schnee – Darum geh!", "Keine führende Rolle für die SED" und "Kein Artenschutz für Wendehälse".

Keine Angst vor staatlicher Verfolgung

Humorvoll brachte der Spruch "Es geht nicht um Bananen – Es geht um die Wurst" die Grundfrage des weiteren Vorgehens auf den Punkt. Auch künftige strafrechtliche Konsequenzen wurden mit "Volksbetrüger vor Gericht!", "Schuldige auf die Anklagebank und nicht gemütlich in den Ruhestand!" und "Arbeiten, reisen, regieren und essen, aber dabei die Toten an der Mauer nicht vergessen!" angemahnt. Die Menschen hatten ihre Angst vor staatlichen Verfolgungen abgelegt, wie die aufgezeigten Texte eindrucksvoll deutlich machen.

Seit Jahrzehnten lebten die Oranienburger mit den schädlichen Emissionen von VEB Spezialfarben, Pharma und Rußwerk. Abwasser aus den Gemeinden ließ man in den Wäldern in ausgehobene Senken "versickern". Schon nach wenigen Monaten begannen die nahestehenden Bäume abzusterben. Die verantwortlichen Politiker verfuhren landesweit nach der bekannten Redewendung, "dass nicht sein kann, was nicht sein darf" (von Christian Morgenstern). Tabuisierung und Geheimnisschutz waren die Folgen.

Damit sollte es nach den Aussagen vieler Aufschriften ein Ende haben: "Sperrt die Umweltvergifter ein, sonst wird die Erde bald nicht mehr sein!", "Pharma: Nicht produzieren, um dann Umwelt zu sanieren, sondern umweltfreundlich produzieren", "Schluss mit dem Geschwafel – wir wollen eine saubere Havel", "Unser Wald ist Erholungsgebiet, kein Sperrgebiet" und "FCKW-frei ins Jahr 2000". Zwei deutschlandpolitische Alternativen für die Zukunft werden ebenfalls sichtbar.

Mit "Wir wollen kein 12. Bundesland werden" und "Vereinigte Staaten Deutschlands" standen sie sich widerspruchsvoll gegenüber. Noch skandierten die Demonstranten in Oranienburg an diesem Tag lautstark: "Wir sind das Volk!" Doch bereits am nachfolgenden Montag schallte in den Straßen von Leipzig unüberhörbar der Ruf von Hunderttausenden mit dem Wunsch nach einem vereinten Deutschland.

Selbstbewusst und kreativ

Wenn man sich in Oranienburg in dieser Frage vielleicht noch nicht auf der Höhe der Zeit befand, so können doch alle Beteiligten für sich in Anspruch nehmen, an der ersten, nichtstaatlichen Demonstration seit 1933 teilgenommen zu haben. Viele von ihnen haben mit origineller Kreativität und politischem Ideenreichtum selbstbewusst ihre freie Meinung in die Öffentlichkeit gebracht.