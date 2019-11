René Wernitz

Havelland/Rathenow (MOZ) Wenn Tesla-Träume wahr würden, dann steigen auch Brandenburger in den nächsten Jahren in Elektroautomobile des US-Unternehmens um, die ab 2021 in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) gebaut werden sollen. Die Ansiedlungspläne wurden in der Vorwoche bekannt und seitens der Politik gefeiert. Doch was nutzt auch Tesla die beste Technik, wenn die Märker ihre Vorbehalte gegenüber E-Autos nicht abstreifen können.

Aktuell hat der Landkreis Havelland den Abschlussbericht zu seinem Elektromobilitätskonzept online gestellt. Das bereits im Juni veröffentlichte Konzept soll dabei helfen Weichen zu stellen, um den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht zu strukturieren, wie es seitens der Kreisverwaltung heißt. Genau in dieser Hinsicht bestehen, so geht es aus dem Bericht hervor, die größten Hemmnisse unter Kraftfahrern.

In einer repräsentativen Bürgerbefragung im Rahmen der Ausarbeitung des Konzepts ist es zu 84 Prozent die praktisch nicht vorhandene Ladeinfrastruktur, die gegen den Umstieg auf ein Elektroauto spricht. Zu 81 Prozent ist es die Reichweitenangst und zu 79 Prozent der Anschaffungspreis und zu 71 Prozent die Ladezeit.

"Ziel ist es daher, den Aufbau eines öffentlichen Ladenetzes zu beschleunigen, welches der Reichweitenangst entgegenwirkt und das Nachladen von Elektroautos zuverlässig in möglichst kurzen Ladezeiten ermöglicht", wie es im Abschlussbericht zum havelländischen Elektromobilitätskonzept steht.

Laut Befragung beschränke sich die täglich zurückgelegte Strecke mit dem Pkw in den meisten Fällen auf Wege in der Stadt oder der Region, und mehr als 50 Prozent der Befragten gaben an, durchschnittlich maximal 30 Kilometer pro Tag zu fahren. "Das Konzept liefert dem Landkreis wissenschaftlich ermittelte, potentielle Standorte für Ladepunkte und erklärt möglichen Betreibern mittels des Leitfadens, wie sie eine Ladesäule errichten können und worauf sie im Zuge des Genehmigungsprozesses zu achten haben", so kann man auf https://www.havelland.de/umwelt-landwirtschaft/umwelt/klimaschutz/elektromobilitaet/elektromobilitaetskonzept-fuer-den-landkreis/ lesen. Darüber hinaus biete der Maßnahmenkatalog ein vielfältiges Repertoire weiterer Möglichkeiten. "Bei der Auswahl der Maßnahmen wurde sich an bereits bestehenden Konzepten anderer Landkreise, Kommunen und Ländern orientiert."