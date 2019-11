Simone Weber

Rathenow 1988 gescheiterter Fluchtversuch: Der in Oelsnitz (Vogtland) aufgewachsene Mario Goldstein wurde verurteilt, kam ins Gefängnis und wurde nach sechsmonatiger Haft in den Westen abgeschoben. Ab 2001 wurde ihm aber auch das wiedervereinte Deutschland zu klein, und den Abenteurer zog es in die weite Welt. 2004 bis 2010 lebte er auf einem Katamaran auf den Weltmeeren und besuchte 22 Länder. Die Rückkehr nach Deutschland 2010 war nur ein Zwischenstopp. 2011 reiste Goldstein nach Indien, um den Dalai Lama zu treffen. 2013 und 2014 folgte er seiner tiefen Sehnsucht, die ihn quer durch Kanada und in die Wildnis Alaskas führte. Im Sommer 2016 stellte sich der ehemalige Grenzflüchtling seiner eigenen Geschichte, traf Menschen mit packenden Lebensgeschichten und entdeckte Abenteuer und Vielfalt mitten in Deutschland. Am Donnerstag gastiert er mit seiner Geschichte in Form einer Multivisionsshow* im Rathenower Kulturzentrum. BRAWO unterhielt sich mit Goldstein.

Vor drei Jahren stellten Sie sich ihrer eigenen Geschichte und wanderten über mehrere Etappen auf der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Welche Erfahrungen haben Sie 30 Jahre nach ihrer Flucht gesammelt?

Zu den Wanderungen gab es drei Gründe. Zunächst interessierte mich, wie sich die Natur auf dem heutigen "Grünen Band" des ehemaligen Todesstreifens in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Viele erhaltene Relikte, wie Grenzdenkmäler und -museen boten mir einen Blick in die Vergangenheit. Der persönlichste Grund war die Aufarbeitung meiner eigenen Vergangenheit.

Wo führten Sie die Wanderungen entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze hin?

Es waren zwei Etappen. Im Herbst 2016 war ich zur Vorbereitung der Ausrufung des ehemaligen Grenzstreifens zum nationalen Naturmonument "Grünes Band" 53 Tage unterwegs und wanderte vom Vogtland bis kurz unterhalb des Brockens. 2018 wanderte ich 47 Tage entlang der Grenze Sachsen-Anhalts bis zur Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. Das letzte Stück, knapp 37 Kilometer im Vogtland bis zur tschechischen Grenze, bin ich anschließend mit rund 200 Menschen an einem Tag gewandert.

Welche Eindrücke und Erfahrungen haben Sie auf ihren Wanderungen gesammelt?

An der Mauergedenkstätte Schifflersgrund habe ich mich mit einem ehemaligen Grenzsoldaten getroffen und unterhalten. Ein Zeuge berichtete mir von einem dort tödlich geendeten Fluchtversuch. Aber auch einen Menschen traf ich, dessen Flucht über die Werra 1979 erfolgreich war. Nach 1989 zog er zurück und betreibt eine Pension in seiner thüringischen Heimat. Auch mit einem ehemaligen Mithäftling sprach ich. Natürlich traf ich mich auch mit Naturschützern und Landespolitikern.

Wie schauen Sie heute auf die ehemalige Trennung beider deutscher Staaten und ihre Fluchtgeschichte zurück?

Ich bin mit meiner Fluchtgeschichte "ganz gut weggekommen". Fast 500 Menschen wurden an der Grenze erschossen. Mich hat immer der Versöhnungsgedanke mit der damaligen Zeit interessiert, um auch selbst zur inneren Ruhe zu kommen. Heute ist das "Grüne Band" ein Refugium für bedrohte Pflanzen- und Tierarten und ein Begegnungsort für die Menschen aus Ost und West. Wir müssen aber noch einiges tun, um die Einheit wirklich zu vollenden. Dafür setzte ich mich mit meinen Vorträgen auch an Schulen und anderen Veranstaltungen in meiner Heimat ein.

* Seit Ende August bis ins Frühjahr 2020 ist Mario Goldstein mit seiner 90-minütigen, live kommentierten Multivisionsshow und anschließender Diskussion in ganz Deutschland unterwegs. Am Donnerstag, 21. November, 18.00 Uhr, ist der Abenteurer und Weltenbummler mit seiner interessanten persönlichen Geschichte zum Mauerfall und der Grenzöffnung im Blauen Saal des Kulturzentrums zu Gast. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung des Landkreises Havelland ist frei.