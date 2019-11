BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Ein Fußgänger wurde am Samstagsnachmittag gegen 18 Uhr in der Wilhelmsdorfer Straße von gleich zwei Autos erfasst. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer, der in Richtung Ziesar unterwegs war, erfasste den Mann zunächst in Höhe des Fußgängerüberweges an der Kreuzung Rochowstraße/Meyerstraße. Dabei wurde der Fußgänger auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geschleudert. Im Zuge dessen wurde er von einem weiteren Fahrzeug erfasst und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die notärztlich behandelt werden mussten.

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion Brandenburg.