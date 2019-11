Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Mit einer schönen neuen Frisur das Weihnachtsfest feiern und sich damit mal wieder so richtig wohl fühlen – diesen Wunsch erfüllen Tommy Ringewald und Mayada Al Haj Husein Bedürftigen am Samstag, 23. November, mit einem kostenfreien Haarschnitt. "Die Idee dazu hatte ich schon länger. Auch weil ich während meiner Lehrzeit beim Berliner Friseur Dieter Bonnstädter schon dazu angeregt wurde, mich sozial einzubringen. Damals haben wir uns unter anderem beim Weihnachtsessen von Frank Zander eingebracht. Nun möchte ich meine Version dieser Idee in Brandenburg anbieten", berichtet der 23-Jährige, der mittlerweile zwar nicht mehr als Friseur arbeitet, auf diese Weise aber etwas Gutes tun möchte.

Zwischen 9 und 16 Uhr wird Ringewald deshalb zur Schere greifen und allen Männern einen neuen Schnitt verpassen. Um alle Frauen kümmert sich derweil die syrische Friseurin Mayada Al Haj Husein, die sich schon länger in der "Urselstube" von Nancy Petsch engagiert. Auch sie war sofort begeistert von der Idee und stellt für die Veranstaltung am Samstag nun ihre neuen Räumlichkeiten in der Sophienstraße (Fahrerhäuschen an der Endhaltestelle Hochentsücken) zur Verfügung.

Wichtig ist dabei nur: wer sich von Ringewals oder Al Haj Husein frisieren lassen möchte, muss volljährig sein und mit gewaschenen Haaren zum Termin kommen, da es vor Ort keine Möglichkeit zur Haarwäsche gibt. Außerdem müssen Termine vorab unter 0162/7196579 vereinbart werden, sodass keine langen Wartezeiten entstehen.