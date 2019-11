Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Freitagabend zwischen zwei Frauen in einem Ortsteil von Rheinsberg. Wie die Polizei am Montag mitteilte, warf bei einer Feier eine 30-Jährige eine Flasche nach einer 22-Jährigen, wobei diese verletzt wurde. Danach gingen die beiden Frauen offenbar aufeinander los, denn sie mussten von mehreren Personen auseinandergebracht werden. Die alarmierte Polizei nahm Strafanzeigen wegen Körperverletzungen auf. Die 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Was der Auslöser für den Streit war, ist nicht bekannt.