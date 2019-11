OGA

Oranienburg (MOZ) In großer Sorge war eine Frau am Oranienburger Grabenweg am Sonntagabend. Ihr stark dementer Mann hatte das gemeinsame Haus gegen 17 Uhr verlassen und war danach verschwunden.

Kurz vor 19 Uhr alarmierte sie die Polizei, die sofort mit der Suche in der näheren Umgebung, an den nahen Wiesen und am Oranienburger Kanal bis nach Sachsenhausen begann.

Gegen 20 Uhr wurde der 78-Jährige wohlbehalten an der Thaerstraße entdeckt. Er wurde zurück zu seiner besorgten Frau gebracht, teilte die Polizei am Montag mit.