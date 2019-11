dpa

Brandenburg (dpa) Die Brandenburger Städte und Gemeinden erwarten von der künftigen rot-schwarz-grünen Landesregierung mehr Unterstützung.

"In einem Viertel aller Gemeinden herrscht trotz guter Einnahmesituation und Wirtschaftslage eine angespannte Haushaltslage", sagte Oliver Hermann (parteilos), Bürgermeister von Wittenberge (Prignitz) und Präsident des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes, am Montag. "Bei uns wohnen die Bürger. Hier verlangen sie auch eine gute Lebensqualität", sagte er. Für die Erhaltung von Kultureinrichtungen oder für die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen benötigten die Kommunen finanzielle Hilfen. "Wir wünschen uns da eine bessere Koordinierung und einen Ansprechpartner in der Staatskanzlei", sagte er.

Die Bürgermeisterin von Müncheberg (Märkisch-Oderland), Uta Barkusky (Linke), kritisierte, dass nicht alle Regionen die gleiche Beachtung durch die Landesregierung finden. Es gebe mehr als die Lausitz, den Speckgürtel rund um Berlin oder die Uckermark, betonte sie.

In Brandenburg an der Havel tagt das Gremium, um ein neues Präsidium nach der Kommunalwahl im Mai zu wählen.