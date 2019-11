Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Ein Ampelmann aus Berlin, Kreide von der Insel Rügen, ein Nussknacker aus dem Erzgebirge, ein Bierkrug aus Bayern – das sind typische Mitbringsel von Touristen. Und aus Brandenburg? In der Touristeninformation am Neustädtischen Markt fragen Besucher oft nach besonderen Souvenirs, also keine typische Postkarten oder die nächste Kaffeetasse mit Wappen. Etwas Besonderes, Regionalspezifisches und für jedes Alter soll es sein. Der Bollmanntropfen wäre demnach zu hochprozentig und selbstabgefülltes Havelwasser auch keine Lösung. Die grandiose Idee kam Thomas Krüger, Geschäftsführer der STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH, im letzten Sommerurlaub: "Ich stand tatsächlich bei 35 Grad im Kaufhaus vor Ausstechförmchen, bekam einen Tannenbaum in die Hand – und hatte plötzlich den Waldmops vor Augen. Der böte sich für verschiedene Motive an, könnte allen und ganzjährige Freude bereiten und sogar ein Sammlerobjekt werden", erzählt Krüger. Zurück im Büro wurden die Waldmops-Künstler Clara Walther und Raphael Danke, die als Sieger des 2013 vom Kulturverein Brandenburg ausgeschriebenen Wettbewerbs das Auswildern der possierlichen Tierchen ermöglicht hatten, um Entwürfe gebeten. Für die Umsetzung als Backform wurden sodann Angebote verschiedener Firmen eingeholt und sich für die auf Werbeartikel spezialisierte "Lerche: GmbH" aus Oberbayern entschieden. So entstand ein wertiges, edelstählernes Backförmchen – nicht allzu filigran, um dem Keks ausreichend Stabilität zu verleihen. Dazu eine leicht vergrößerte Pappkopie als stabiler Anhänger, auf dessen Seiten sich die verkürzte Waldmops-Geschichte findet und zwei Rezepte: für Waldmops-Spekulatius und den Waldmops-Butterkeks. Letzteren hat STG-Office-Managerin Christin Helwich eigens dafür kreiert. Zu haben ist die Waldmops-Backform für 7,90 Euro ab sofort in der Touristeninformation, Neustädtischer Markt 3, in limitierter Auflage (2.000 Stück). Sollte Thomas Krüger Recht behalten und die Nachfrage groß sein, könnte der Vorrat für die Tourismus-Saison 2020 zwar schnell knapp werden, aus der Idee allerdings eine Serie. "Dann gibt es jedes Jahr ein neues limitiertes Motiv", verspricht der STG-Chef.