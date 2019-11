Simone Weber

Rathenow Für die beiden kommenden Freitage, 22. und 29. November, planen Rathenower Schüler eigene Fridays-for-Future-Demonstrationen. Die erste hatte es im Juni gegeben. Rund 150 Schüler und Unterstützer nahmen daran teil.

"Wir hatten unsere zweite Demo in Rathenow für mehr Klimaschutz für den 22. November geplant. Andererseits ist der nächste weltweite Fridays-for-Future-Aktionstag am 29. November", sagt Demo-Mitinitiator Juma Missfelder aus der 10a des Jahn-Gymnasiums. "Aber der Wissenschaftler des Potsdam Instituts für Klimaforschung, den wir zu unserer Demo eingeladen haben, kann am 29. November terminlich nicht." Damit aber auch zum weltweiten Aktionstag eine Demo in Rathenow stattfindet, organisiert das Team mit Juma Missfelder, John Mateke, Emely Strehmel und Friederike Timme gleich zwei Demos in Rathenow. Am 22. November treffen sich die Rathenower Schüler um 14.00 Uhr auf dem August-Bebel-Platz.

"Wir haben eine gemeinsame Müllsammelaktion mit den Stinknormalen Superhelden geplant. Danach treffen wir uns im Theaterkeller des Jahn-Gymnasiums, wo der PIK-Forscher einen Vortrag zum Thema Klimaschutz hält", so John Mateke. "Danach laden wir alle ein, gemeinsam Plakate für die Demo am 29. November zu gestalten."

An dem Tag demonstrieren die Schüler ab 12.30 Uhr auf dem August-Bebel-Platz. Es gibt eine erneute Müllsammelaktion in der Innenstadt, und auf dem Platz spielt die Rathenower Band "FreQuency". "Bei unseren Demos für mehr, schnellen und wirksamen Klimaschutz hoffen wir auf viele Unterstützer aus der Rathenower Bevölkerung", so Juma Missfelder.