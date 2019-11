Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Handballdramen haben die Zuschauer beim SV 63 Brandenburg-West schon etliche erlebt, nun haben die Brandenburger der Historie ein weiteres Kapitel hinzugefügt - allerdings mit einem bitteren Ende. Am Samstagabend unterlagen sie dem MTV Altlandsberg mit 24:25.

Freunde des Handballsports kamen bei dieser Partie auf ihre Kosten. Es war nicht zu erkennen, dass der Tabellenelfte den Ligadritten empfing. Beide Reihen begegneten sich auf Augenhöhe, wenngleich die Gastgeber, gerade im ersten Durchgang, die bessere Spielanlage besaßen. Die Deckung hatte mit Jurij Benkendorf zwischen den Pfosten einen starken Rückhalt, der einzige Kritikpunkt war die Chancenverwertung. Bei einer besseren Nutzung hätte der Vorsprung zur Pause höher als 17:14 ausfallen müssen. "Es hätten leicht fünf Tore sein können, wenn nicht sogar müssen. Wir haben es versäumt den Sack frühzeitig zu zumachen. Dieses Problem hatten wir schon häufiger in der Saison", meinte ein frustrierter Trainer Sven Schößler.

Obwohl die Trefferquote nach dem Seitenwechsel noch merklicher abfiel, sah es dennoch lange Zeit nach einem Erfolg der West-Handballer aus. Wenn der Favorit auf einen Treffer heran kam, gaben sie stets die Antwort und zogen wieder bis auf drei Tore davon. Das Spielchen wiederholte sich bis zur 51. Minute, da erzielte Felix Meysel, der sich im seiner Rolle am Kreis immer besser hinein findet, das 24:21.

Was zu diesem Zeitpunkt in der gut besetzten West-Halle niemand ahnte, es war der letzte Treffer der Brandenburger. Sie verloren ihren Rhythmus, agierten zu überhastet in der Offensive. Doch neben den schlechten Versuchen, insgesamt verzeichneten die Hausherren 27 Fehlwürfe, kam auch Pech hinzu. Wenn Philip Kryszon bei seinem Konterangriff nur den Innenpfosten traf, entschieden dann Millimeter ob der Ball ins Tor ging oder heraussprang. In diesem Fall sprang das Leder wieder heraus.

Die Altlandsberger zogen daraus wieder neue Hoffnung, verkürzten peu à peu den Abstand. In der 56. Minute glichen sie zum 24:24 aus. Die Spannung war nun förmlich greifbar. Nach jedem Fehlversuch heulte das Publikum auf, jede gelungen Abwehraktion frenetisch bejubelt. Der K.O.-Schlag für die West-Akteure fiel sechs Sekunden vor dem Abpfiff. Mit einem technisch feinen Seitfallzieher besiegelte Dominic Witkowski das Schicksal der West-Männer.

Die MTV-Akteure hatten sicherlich auch ihre Probleme zu verstehen, wie sie hier noch gewinnen konnten, wie auch die Brandenburger nach Erklärungen suchten, wie dieses Spiel verloren ging. Pech, Unvermögen waren die Wörter die am häufigsten fielen.

"Das war absolut bitter. Ich hoffe die Spieler werden nicht zu lang daran knabbern. Die Niederlage war sicherlich nicht verdient, ich habe aber daran erinnert, dass wir auch schon Spiele knapp gewonnen haben. Das gleicht sich im Laufe der Saison immer wieder aus", meinte Schößler und warf einen Blick voraus: "Nun haben wir zwei Auftritte in Berlin. Ich halte die Partie beim VfL Tegel (30. November) am ehesten für machbar, bei Blau-Weiß wird es sicherlich schwerer."

Bis zur Weihnachtspause steht dann noch das Heimspiel gegen den VfL Lichtenrade an. Das Ziel von Trainer Schößler ist es, aus den drei Begegnungen vier Punkte zu holen, um im Kampf um den Klassenerhalt im Soll zu bleiben.

SV 63: Benkendorf, Müller, Wybranietz 3/2, Witt, Heyer 1, Meysel 3, Schulz, Stenzel, Habermann 2, Mandler, Fleischer 2, T. Kryszon 6, P. Kryszon 6, Ackermann 1.