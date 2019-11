Dieter Wetzel

Brandenburg Im Heimspiel gegen die FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf versuchten die Fußballer des FC Stahl Brandenburg sofort das Spiel in den Griff zu bekommen. Die Gäste, die als Tabellendritter anreisten, hielten jedoch dagegen.

Nach einer interessanten Anfangsphase verflachte die Begegnung, die Abspielfehler häuften sich auf beiden Seiten. So gingen die Gäste in der 22. Minute überraschend in Führung, als ein Schuss von Jonas Ehm vom Pfosten ins Netz sprang. Jetzt war der FC Stahl gefordert.

Wenig später dann die erste bessere Gelegenheit der Platzherren. Ein Schuss von Jonas Meyer hielt der Buckower Schlussmann Dominik Vogt (28.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schaffte Danilo Laurencini Ferreira mit einer Bogenlampe aus 20 Metern dann doch noch den viel umjubelten 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel verstärkte die Stahl-Elf den Druck, musste aber ständig auf die Konter der Gäste achten. Doch bei ihren wenigen Versuchen war Stahl-Schlussmann Alexander Tarnow stets auf dem Posten. In der 71. Minute ging ein abgefälschter Schuss von Mudai Watanbe an die Latte, doch die nachfolgende Ecke sollte die Führung bringen. Der Gästetorwart kam nicht an den Ball und Daniel Schimpf hatte diesmal das Glück auf seiner Seite, von seinem Rücken sprang der Ball ins Tor.

Die Buckower versuchten nun als Gäste alles um den Ausgleich zu erzielen, doch die Brandenburger verteidigten ihren Vorsprung mit viel Einsatz und spielerischen Mitteln bis ins Ziel.

Ein zufriedener Trainer Eckard Märzke meinte: "Meine Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel verdient gewonnen. Der Gegner forderte meine Elf immer wieder doch wir gaben fast überwiegend die richtige Antwort. Insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung!"

Am kommenden Samstag (23. November) tritt der FC Stahl bei Schwarz/Rot Neustadt an.