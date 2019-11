Simone Weber

Rathenow Sich zum Nulltarif engagierende Ehrenamtler sind auch in Rathenow unverzichtbar. Die Kreisstadt zeichnete einige herausragende Leute aus. Bis zum 4. November hatten die Rathenower zuvor die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten.

Die jährliche Dankeschön-Veranstaltung für ehrenamtlich Engagierte geht auf Beschluss der Stadtverordneten im Jahr 2006 zurück. Rund 80 Ehrenamtler fanden sich am Donnerstagabend zur diesjährigen Feier im Havelrestaurant Schwedendamm ein. "Mit ihrem Wissen und ihrem Engagement leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft", so Bürgermeister Ronald Seeger (CDU). "Mit ihrem Vorbild ermutigen Sie andere Menschen, es ihnen gleich zu tun."

Seit 2004 setzte sich Günther Assmann, als Mitgründer und Vorsitzender des Freunde und Förderer der Stadtbibliothek Rathenow e.V., für den Erhalt der Stadtbibliothek und die Leseförderung ein. Mit dem jährlichen "Sommerleseclub" etablierte er ein großes Bibliotheksprojekt in Rathenow und organisierte Lesungen. Darüber hinaus war er langjährig als Schöffe am Land- und Amtsgericht tätig. Als Mitglied der Tierversuchskommission beim Landwirtschaftsministerium gab er, mit seinem beruflichen Hintergrund als Tierarzt, Empfehlungen für den Tierschutz und für Tierheime im Land. Seine Ehrung, mit einem Gutschein für die Schwimmhalle und das Café "Purpur" sowie dem neuen Rathenower Stadtkalender und weiteren Stadtsouvenirs, überreichten Bürgermeister Ronald Seeger und Stadtverordnetenvorsitzender Corrado Gursch (CDU) dem Sohn des kürzlich verstorbenen Günther Assmann.

Johanna Schulze engagiert sich in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten). "Frau Schulze leitet die Gemeinde und ist die gute Seele des alle zwei Wochen stattfindenden Freitagstreffs. Weihnachten und Silvester sind alle Menschen ins Gemeindezentrum eingeladen, die allein sind oder sich einsam fühlen", las Anne Kießling, persönliche Referentin des Bürgermeisters, aus der Laudatio. Auch außerhalb der Gemeinde sei Johanna Schulze sozial engagiert.

Zu den Geehrten gehörten auch Veronika Drechsler, die die Frühstückstreffen für Frauen im Westhavelland organisiert, Angela Mähne, die sich beim ambulanten Hospizdienst "Leben bis zuletzt" des Landkreises Havelland engagiert, Michael Schütze, als Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr 2007 bis 2019in Böhne, Michaela-Charlotte Brodkorb für ihr Engagement für die Kinderstadt, Christiane Thielke als Mitglied des Seniorenrats, André Kanzler als Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow, Hans-Jürgen Wodtke für sein Engagement in der Bürgerinitiative "Radweglückenschluss Böhne – Rathenow" sowie Renate Wegener als Leiterin der Außenstelle des "Weißer Ring" im Havelland.

Am 12. März 2020 beteiligt sich Rathenow erstmals am Engagement-Marktplatz, der im Altstädtischen Rathaus der Stadt Brandenburg an der Havel stattfindet. Es ist die 13. Auflage. Unternehmen, gemeinnützige Einrichtungen und Vereine können sich hier besser vernetzen. Mehr Informationen auf www.marktplatz-stadt-brandenburg.de.