BRAWO

Brandenburg Wie in der letzten Stadtverordnetenversammlung zugesagt, hat Oberbürgermeister Steffen Scheller die Schülervertretung und die Schulleitung des Bertolt-Brecht Gymnasiums besucht und über die bevorstehenden Bauarbeiten im Volumen von über 1,4 Millionen Euro informiert. Darunter fällt die Sanierung der Südfassade sowie der Anbau von Sonnenschutz und der Neubau der Mensa. "Die zeitliche Planung steht und die ersten Aufträge für Architekten wurden bereits erteilt. Die Bauausführung für den Sonnenschutz und die Sanierung der Südfassade für insgesamt ca. 340.000 Euro wollen wir im nächsten Jahr anpacken, sodass man Ende 2020 schon viel Neues wird sehen können", so Scheller. Die Erweiterung der Schülerspeisung durch den Neubau der Mensa für knapp 1,1 Millionen Euro sollen als großes Projekt bis zum Jahresende 2021 fertiggestellt sein. Die Schüler, Lehrer und Eltern können sich in den kommenden Jahren über die Weiterentwicklung und Aufwertung des Schulstandortes freuen.