Franziska Schober

Brandenburg Der schnellste Rutscher gewinnt, hieß es am Samstag bereits zum vierten Mal im Funbad des Brandenburger Marienbades. 86 Kinder und Erwachsene wollten sich der Herausforderung stellen und wagten sich im Eiltempo die 80m lange Röhrenrutsche hinunter.

"Wir suchen immer wieder nach Aktionen, an denen wirklich so gut wie jeder teilnehmen kann. Das Rennrutschen ist dafür hervorragend geeignet", berichtet Dennis Richter, Vorstandsvorsitzender des SV2000 Brandenburg e.V., der als einer von 52 deutschen Regionalpartnern des Deutschen Rennrutsch Verbandes e.V. den Wettkampf in der Havelstadt organisiert.

Unabhängig von Alter und Geschlecht werden die Teilnehmer dabei zunächst in Gewichtsklassen in 10kg-Schritten eingeteilt und dürfen anschließend zweimal Rutschen. Die gemessenen Zeiten werden addiert. Gewinner ist der Rutscher mit der geringsten Gesamtzeit, die drei schnellsten Rutscher einer Kategorie erhalten einen Pokal und auf die restlichen Teilnehmer wartet im Bistro ein Eis. Da es sich bei dieser Stadtmeisterschaft aber gleichzeitig auch um die Vorrunde für den Deutscland-Cup handelt, qualifizierten sich die absolut schnellsten Teilnehmer für das große Finale in Bad Lauterberg an diesem Wochhenende.

Zu ihnen zählt als schnellste Rutscherin bei Hamburg, die beide auf gut Göück und ohne besondere Taktik ins Rennen gingen, sich nun jedoch zusätzlich über zwei vom Verein SV2000 gesponserte Übernachtungen im Wellnesshotel Vital Resort Mühl freuen dürfen. "In den letzten Jahren war der Wettkampf vor allem bei den Kindern beliebt. In diesem Jahr laden die tollen Preise scheinbar aber auch Erwachsene zum Mitmachen ein," so Dennis Richter.

Die Stadt Brandenburg drückt nihren beiden Gewinnern nun fest die Daumen für das anstehende Finale, für das das Marienbad vielleicht schon in einem der nächsten Jahre Ausrichter sein könnte.