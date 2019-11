GZ

Gransee Als Polizisten Sonntagnacht gegen 0.30 Uhr am Gransee einen VW Caddy kontrollieren wollten, für den kein Versicherungsschutz mehr bestand, machte sich der Fahrer mit dem Wagen auf und davon. Das Fahrzeug konnte erst wieder stehend im Stadtgebiet festgestellt werden, wie es in einer Mitteilung der Direktion Nord heißt. Zum Fahrzeug erschienen anschließend ein polizeibekannter 22-Jähriger und eine 37-Jährige. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er nicht nachkam. Zudem fing er an zu schubsen, woraufhin ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen. Als er in den Streifenwagen gebracht wurde, schlug er um sich und verletzte einen Polizisten, sodass dieser nicht mehr dienstfähig war. Zudem war er als Fahrer des Wagens nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.