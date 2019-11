DPA

Berlin (dpa) Nach den Top-Ergebnissen für Annalena Baerbock und Robert Habeck bei der Wiederwahl als Parteichefs wird wieder kräftig über die Kanzlerfrage spekuliert. Wer von beiden würde es machen?

Am Morgen nach dem Parteitag in Bielefeld stach in Berlin eine Geste ins Auge - ist das etwa die berühmte "Raute" von Kanzlerin Angela Merkel, die Baerbock da vor Beginn der Vorstandssitzung mit ihren Händen formt? "Nee", sagte die 38-Jährige. "Ich halte mich immer an meinem Ehering fest, damit ich weiß, was wirklich zählt im Leben." Auch in der ARD-Sendung "Anne Will" hatte Baerbock die Hände teilweise zur "Raute" geformt.