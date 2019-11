OGA

Summt (MOZ) Mit 3,74 Promille Alkohol in der Atemluft hat ein 43-Jährige am Sonntag einen Unfall in Summt verursacht.

Der Autofahrer war am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr auf der Liebenwalder Straße auf den Renault eines 60-jährigen Autofahrers aufgefahren. In der Polizeiinspektion in Oranienburg wurden dem Mann zwei Blutproben entnommen. Danach wurde er zum Schutz seiner eigenen Person bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Insgesamt entstand rund 5 000 Euro Sachschaden bei dem Verkehrsunfall.