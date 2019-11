Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor 16 Jahren war der 1. FC Union Berlin Vorreiter für Fußballklubs in ganz Deutschland – jetzt darf erstmals auch in Eisenhüttenstadt mitgesungen werden: Am Sonnabend, dem 14. Dezember, findet das erste "Weihnachtssingen im Stadion" in Eisenhüttenstadt statt. Der FC Eisenhüttenstadt und der Männergesangverein "Germania" 1885 Fürstenberg (Oder) laden gemeinsam dazu ein, Mitveranstalter ist die Werkfeuerwehr von ArcelorMittal. Um 16 Uhr werden im Stadion des FC Eisenhüttenstadt an der Waldstraße die ersten Lieder erklingen.

Kerzen leuchten zum Gesang

Die Besucher werden darum gebeten, nicht nur Sangeslust und Stimmeskraft, sondern auch Kerzen mitzubringen. Denn wie heißt es auf den Veranstaltungsplakaten? "Lasst uns gemeinsam das Stadion mit Kerzenschein erleuchten und in weihnachtlichen Liedern erklingen!" Der MGV "Germania" garantiert mit seiner enormen Anzahl sangeskräftiger Stimmen dafür, dass wirklich jeder Gast im Stadionrund die Vorsänger gut hört und freudig mit einstimmen kann. Und wer bei den vielen bekannten Weihnachtsliedern nicht ganz so textsicher ist, dem wird geholfen.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Dazu gibt es auf dem Stadiongelände Weihnachtsstände und noch einige Überraschungen.

