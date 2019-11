Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Der Kreißsaal der Havelland-Kliniken am Standort Nauen wird am 2. Dezember ab 6 Uhr morgens wieder geöffnet sein. Das verkündete die Unternehmensgruppe auf einer Pressekonferenz am heutigen Montag. Der Kreißsaal hatte im Oktober 2018 geschlossen werden müssen, da aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr genügend Personal zur Betreuung der Schwangeren zur Verfügung stand. Ein neues Konzept und intensives Bemühen um neue Hebammen konnten nun zu einem guten Abschluss gebracht werden, so dass die Versorgung der Schwangeren unter der Geburt wieder sicher gestellt werden kann.

Es war kein leichter Schritt gewesen, den Kreißsaal in Nauen zu schließen, dies betonten Havelland-Kliniken Geschäftsführer Jörg Grigoleit und Babette Dietrich, Pressesprecherin der Unternehmensgruppe. Daher sei man nun umso froher, dass man nun wieder öffnen kann. Dies sei keine Selbstverständlichkeit. Zwar hatte sich die Klinik immer bemüht zu kommunizieren, dass die Schließung nur temporär sei, aber tatsächlich gibt es deutschlandweit immer mehr Kliniken, die ihre Geburtsstationen dauerhaft schließen müssen. So führte Babette Dietrich aus, dass laut Statistik 2017 nur noch in 35 Prozent der Krankenhäuser Geburten möglich waren. Es fehle eben nicht nur im Pflegebereich an Fachkräften, sondern auch in diesem speziellen Bereich der Geburtshilfe.

Die Havelland-Kliniken haben auf zwei Säulen gesetzt, um ihren Kreißsaal wieder in Betrieb nehmen zu können. Zum einen wurde das Konzept umgestellt. Die Kreißsäle an beiden Standorten sind nun Hebammen geführt. Das heißt, Ärzte werden nur hinzugezogen, wenn es nötig ist. Sonst läuft die Geburt zwischen der Frau und ihrer Hebamme in einer eins zu eins Betreuung ab. Das steigerte die Attraktivität als Arbeitsplatz, da Hebammen genau wegen dieser 1:1-Betreuung ihren Beruf lieben würden, wie die leitende Hebamme Manuela Eggert zum Ausdruck brachte. Zum anderen hat man sich intensiv um Personal bemüht - deutschlandweit und darüber hinaus. Der gesamte Mitarbeiterstab der Klinik wurde für das Thema sensibilisiert und hat mitgeworben.