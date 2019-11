Holger Rudolph

Neuruppin Fontane unter Schriftsteller*innen" war die Diskussion am Sonntagnachmittag im Foyer des Museums Neuruppin im Rahmen von "fontane.200" betitelt. 25 Zuhörer interessierten sich für die als Streittag angekündigte Veranstaltung mit hochrangig besetztem Podium.

Die nicht zuletzt durch ihren Erfolgsroman "Die Mittagsfrau" bekannte Schriftstellerin Julia Franck, der Theaterkritiker und Journalist Simon Strauß sowie Andreas Platthaus, Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, diskutierten darüber, was ihnen an Fontanes Werken gefällt, was nicht und welche Bedeutung ihnen heute zukommt. Platthaus leitete das Gespräch.

Mit "Effi Briest" habe Fontane dank der Stilmittel Verknappung und Vereinfachung "eine Art Hit" geschrieben, lobte Franck. Strauß findet das "fast schon filmische Erzählen" Fontanes in seinen Romanen sehr interessant und stark. So entstehe beim Leser nach und nach ein dichtes Charakterbild der Figuren. Beeindruckend sei auch, dass Fontane erst mit 50 Jahren zum Romane-Schreiben fand. Im Alter habe er "erstaunlich Jugendliches" zu Papier gebracht.

Oft vergessen werde die Leistung von Fontanes Ehefrau Emilie beim Entstehen seiner Werke. Sie habe die Manuskripte des Mannes in die Reinform gebracht, schilderte Strauß. Für Emilie und Theodor seien die Romanfiguren eine Art späte Kinder gewesen, denen man sehr viel Zuneigung schenkt, befand Franck.

Ein moderner Fontane

Fontane habe vielfach eine Verantwortung für das Seelenleben seiner weiblichen Romanfiguren bewiesen, sagte Strauß. Die Männer habe er hingegen in den meisten Fällen nur von außen und vergleichsweise knapp beschrieben. Befragt, was sie als Autorin und Theaterkritiker von Fontane auch heute noch lernen können, sagte die Schriftstellerin Franck: "Fontane ist sehr modern durch die Psychologisierung seiner Figuren anhand ihres Verhaltens. Er erklärt nicht, sondern schildert. Das finde ich ungeheuer klug."

Als Theaterkritiker sei Fontane "ein hervorragender Berichterstatter" gewesen, schätzte Strauß ein. Doch würde er selbst Theaterkritiken nicht so schreiben, wie es Fontane tat. Strauß: "Fontane war als Theaterkritiker das Gegenteil eines geschmeidigen Schreibers, der stets nach Pointen und Konflikten sucht." Doch er habe große Achtung vor Fontanes Leistung als genau berichtender Antiquar der damaligen Theaterlandschaft.

Gegen Ende der gut anderthalbstündigen Runde, bei der auch das Publikum Fragen stellen konnte, kam Platthaus noch einmal auf den Ansatz als Streitgespräch zurück. Bisher sei Fontane überwiegend gelobt worden. Es gebe sicher auch Eigenheiten an der Fontaneschen Schreibe, die den beiden Autoren nicht gefielen. Franck befand, dass die Knappheit und entschlossene Dramaturgie in Fontanes Romanen an sich sehr interessant und gut seien. Doch sie hätte sich manchmal etwas mehr die Schilderung differenzierter gesellschaftlicher Strukturen und Umstände wie bei Gustave Flaubert und Leo Tolstoi gewünscht.

Strauß ist sehr enttäuscht von Fontanes autobiografischem Werk "Von Zwanzig bis Dreißig". Mit Ende 20 habe er es zu lesen versucht, da es ihm als Gleichaltrigem etwas geben würde. Doch was Fontanes Romane belebt, wirkte sich hier gegenteilig aus. Strauß: "Er beschreibt auch dort nur und setzt seine Erlebnisse nicht in Bezug zu den Ereignissen seines Jahrhunderts."

Ein lohnenswerter Autor

Doch es lohne sich auch 2019 noch, Fontane zu lesen, befand Strauß zum Ende der Diskussion. Das habe seinen Grund: "Die melancholischen Elemente und bleibenden Schlussbilder der Romane, die Traurigkeit über das Vergehen der Zeit und die gleichzeitige Akzeptanz dieses Umstands, haben etwas Beruhigendes." Der Leser bemerke, dass sich manches nie ändere. So habe es die bei Fontane sehr oft beschriebenen Konflikte im Liebesleben zu allen Zeiten gegeben, was auch die Zukunft einschließe.