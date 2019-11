Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) Die Straßenlaternen sind funktionstüchtig, die Straßen sind angelegt, und Wasser, Abwasser, Strom, Telefon sowie Gasleitungen warten darauf, an die zukünftigen Häuser im Walslebener Neubaugebiet "An den Temnitzwiesen" angeschlossen zu werden. 13 Grundstücke, mit einer Größe ab 683 Quadratmetern, hat die Gemeinde in dem Gebiet parallel zur Mühlenstraße geschaffen. Die großzügigen Flächen sollen den ländlichen Charakter der Siedlung verdeutlichen. "Es ist im Grünen, dann soll es auch grün sein", betonte Wals­lebens Bürgermeister Burkhard Gammelin beim offiziellen Abschluss der Erschließung.

Noch bis 31. Dezember können sich nun Bauwillige bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin um eine der Bauflächen, die ab rund 55 000 Euro zu haben sind, bewerben. Ziel sei es, sämtliche Häuser innerhalb von zwei Jahren fertig zu stellen, berichtet Gammelin. Deshalb wurden bestimmte Vergabekriterien festgelegt. Aktuell gibt es bereits acht Interessenten. Damit sich das neue Wohngebiet nicht zu einer "Papageiensiedlung" entwickelt, so der Bürgermeister, wurden auch Kriterien für die Optik der Häuser festgelegt. Sie müssen ein geneigtes Dach besitzen, das nur in Braun-, Rot- und Anthrazittönen gehalten sein darf, und es sind keine reinen Holzhäuser erwünscht.

Bereits vor zehn Jahren entwickelte sich die erste Idee für eine Bebauung, um auch jungen Wals­lebenern zu ermöglichen, im Heimatort zu bleiben. Die nötigen Flächen wurde von der Gemeinde ertauscht oder angekauft. Zuletzt wurde der Flächenplan geändert, damit Walsleben um rund 45 Menschen wachsen kann.