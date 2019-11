Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Aus wirtschaftlichen Gründen zieht sich das gemeinnützige Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) aus Hohen Neuendorf zurück. Spätestens zum Mai 2021 gibt der Träger die Arbeit in den Bergfelder Kitas "Campus" und "Am Zauberwald" sowie im Bergfelder Hort "Campus" auf. Das EJF hat gegenüber der Stadt Hohen Neuendorf schriftlich die Kündigung der Verträge eingereicht, teilte die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Katrin Wilcken, am Montag mit. Der EJF-Vorstandvorsitzende Dr. Andreas Eckhoffhofft hofft, dass ein Wechsel der Trägerschaft noch vor dem Vertragsende realisiert werden kann. "Wir bedauern diesen Schritt sehr. Wir hätten den Standort gerne behalten", sagt er. "Daher haben wir lange für eine auskömmliche Finanzierung der Einrichtungen gekämpft und sind dafür sogar vor Gericht gezogen." Es sei leider nicht gelungen, diese Konflikte beizulegen, sodass die Kündigung unvermeidbar geworden sei.

Kündigungen standen im Raum

Der Streit um die Finanzierung der Kindertagesbetreuungs-Einrichtungen dauert seit vielen Jahren an. "Selbstverständlich wird die gute Betreuung der Kinder in den Einrichtungen bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Engagements sichergestellt", versicherte Eckhoff.

Die Stadtverwaltung bestätigt den Eingang der Kündigung mir knappen Worten. "Bisher liegt das Schreiben in unserem Hause nur als Vorabinformation vor. Die Kündigung war grundsätzlich bereits im Gespräch avisiert worden", teilte Stadtsprecherin Ariane Fäscher mit. Die Verwaltung gehe davon aus, einen reibungslosen Trägerwechsel und Betriebsübergang realisieren zu können.

Das EJF ist ein diakonisch-sozialer Träger aus Berlin mit bundesweit über 120 Einrichtungen. Die Aufgabenfelder sind die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die Behindertenhilfe, Altenhilfe sowie die Arbeit mit Asylsuchenden und Geflüchteten.