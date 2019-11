Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Nichts Geringeres als einen neuen Eingang zur Stadt Neuruppin vom Bahndamm aus mit zwei Tiefgaragen, Freiflächen, einer Sichtachse zur Marina, mindestens acht Metern Abstand zur Stadtmauer und vielen Details mehr hat das Berliner Büro für Städtebau und Stadtforschung "Spath + Nagel" im Auftrag der Stadt entworfen. Dass bei der Entwicklung des letzten großen innerstädtischen Gebiets so viel Aufwand im Vorfeld betrieben wurde, hat gute Gründe. Nachdem die Seetorresidenz an der Promenade errichtet wurde, war die Sorge vieler Neuruppiner groß, dass auch der Rest des Gebiets mit einfallslosen Quadern vollgestellt werden soll.

Mit der Unterstützung des Gestaltungsbeirats und einem Wettbewerb für einige der geplanten Gebäude stehen nun die Regeln fest, die ganz genau festlegen, wie das Areal architektonisch und stadtplanerisch anspruchsvoller entwickelt werden kann. Diese legen nicht nur die Gebäudeformen, deren Lage und die künftig Nutzung fest, sondern sogar wie hoch die Zäune werden dürfen, wie Diplom-Ingenieur Thomas Nagel im jüngsten Bauausschuss berichtete.

Keine Ferienwohnungen

Ferienwohnungen sind in dem Gebiet grundsätzlich nicht erlaubt. Einzige Ausnahme ist ein altes Gebäude, das derzeit komplett allein auf dem Areal steht, und an dem seit einigen Wochen gearbeitet wird. Die Prima Gruppe möchte darin einen Pub errichten. In einem kleinen Anbau darf es laut Plan später auch Ferienwohnungen geben. Sie sind in dem gesamten Gebiet aber die absolute Ausnahme.

Bevor aber irgendetwas geschehen kann, müssen die Altlasten entsorgt werden, die im Boden vermutet werden. Erst, wenn alle erforderlichen Sanierungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen sind, darf die Nutzung beginnen. All das ist bereits über städtebauliche Verträge geregelt. Die Kosten für die Altlastensanierung und für die Planung tragen demnach die beiden Investoren. Da zwei Tiefgaragen geplant sind, ergibt sich daraus jedoch kaum ein größeres Problem. Die möglicherweise kontaminierte Erde, die ausgehoben wird, muss lediglich fachgerecht entsorgt werden. Und die Tiefgaragen sind vorgeschrieben, damit nicht das Bild parkender Autos das neue Gebiet bestimmt. Auch die Tiefgaragen sollen das nicht, weswegen beide von jeweils 60 Zentimetern Erde bedeckt sein werden, die bepflanzt wird.

Gebäuderiegel als Lärmschutz

Entlang der Steinstraße soll ein großer dreigeschossiger Gebäuderiegel entstehen, der jeweils an den Kreuzungen mit der Kommunikation und mit An der Promenade von einem vierstöckigen Eckhaus begrenzt wird. Auch auf der gegenüberliegenden Ecke der Stein- und der Tollerstraße soll ein solches Gebäude entstehen, das möglichst ein Zwilling des Hauses auf der anderen Straßenseite, aber nicht Bestandteil des aktuell vorgestellten Planes ist. Die höheren Häuser sollen den Stadteingang bilden. "Bislang sind Leute es gewohnt, dass sie erst einmal auf eine leere Fläche schauen, wenn sie vom Bahndamm kommen", so Nagel. Künftig sollen die Eckhäuser ganz klar anzeigen, dass dort die Innenstadt beginnt. Der lange Riegel entlang der Steinstraße soll den Plänen zufolge dafür sorgen, dass die dahinterliegenden Gebäude vor dem Straßenlärm abgeschirmt werden. Doch auch dieser dürfte in den kommenden Jahren abnehmen, wenn der Landesbetrieb seine Pläne in die Tat umsetzt, die Straße zu sanieren.

Die Wohnungen an der Steinstraße müssen so geschnitten sein, dass es in jeder wenigstens einen Raum gibt, der nicht zur Straße zeigt. So soll es ermöglicht werden, dass die Bewohner auch dort ihre Fenster öffnen können. Dennoch werden eher vergleichsweise niedrigpreisige Wohnungen entstehen. In dem Gebiet dahinter dürften sich weder Studenten noch Senioren eine Wohnung leisten können. Dort wird es auch eine private Freifläche geben. Eine weitere hinter dem geplanten Pub soll frei zugänglich sein.

Viel Grün

Nicht nur die Tiefgaragen sollen begrünt werden. Im Plan sind elf großkronige Bäume auf dem Areal vorgesehen. Die Freiflächen sollen begrünt werden. Festgelegt ist ebenfalls, dass sich Nebenanlagen wie beispielsweise für Müllcontainer nicht im Vorgarten befinden dürfen. Einfriedungen dürfen eine maximale Höhe von 1,2 Metern haben, um den offenen Charakter des Gebiets zu wahren. Bei den drei Gebäuden, die entlang der Stadtmauer zwischen Steinstraße und dem Parkhaus entstehen sollen, ist ein Mindestabstand von acht Metern zur historischen Stadtbegrenzung festgeschrieben. "Dort dürfen auch keine Müllhäuschen oder Parkplätze angelegt werden", so Nagel.

Zwei Zufahrten auf das bislang unzerschnittene Areal soll es künftig geben. Eine führt gegenüber vom mittlerweile fast fertig sanierten Feuerlösch-Verwaltungsgebäude auf die Promenade. Die andere mündet in die Steinstraße. Dieser Punkt löste im Bauausschuss eine der wenigen Nachfragen zu der umfangreichen Präsentation von Nagel aus. So sorgte sich Markus Fetter (Pro Ruppin) um eine mögliche Verkehrsberuhigung der Steinstraße in dem Bereich. Schon jetzt sei das Überqueren der Fahrbahn für Schulkinder dort schwierig. Die früheren Pläne für einen Kreisverkehr an der Stelle sind aber laut Baudezernent Arne Krohn vom Tisch, "Auch eine Ampel wollen wir dort vermeiden", so Krohn. Siegfried Pieper (SPD) wies darauf hin, dass eine Begrünung der Dächer wünschenswert sei. Da die Versickerung von Regenwasser gewährleistet sein müsste, seien "Gründächer ökologisch und praktisch gut". Cornelia Böhme (Linke) wies darauf hin, dass es in der näheren Umgebung des neuen Wohngebiets keine Kita gebe. Ansonsten fand das Vorhaben aber viele Unterstützer und wurde mit sechs Ja-Stimmen und drei Enthaltungen empfohlen.