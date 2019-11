Wolfgang Gumprich

Löwenberg Löwenberg. Sichtlich gerührt nahm der scheidende Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Sonnabend in Löwenberg für seine Verdienste um die Feuerwehren im Land Brandenburg die Feuerwehrehrenmedaille in Gold entgegen. Das ist die höchste Auszeichnung, die der Landesverband an Nicht-Mitglieder der Feuerwehr zu vergeben hat. Schröter erhielt sie "für seine Kompetenz, Gradlinigkeit und Verlässlichkeit", wie Präsident Werner-Siegwart Schippel auf der 22. Delegiertenversammlung betonte. Zuvor hatte Schröter die Leistung der Feuerwehren herausgestellt, vor deren Einsatzbereitschaft und Kameradschaft er sich "verneige".

Unruhe im Bundesvorstand

Das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze überreichte Präsident Schippel an seinen Stellvertreter Jörg Specht; er habe in den Regionalkonferenzen sämtliche Kameraden – die Freiwilligen, der Berufs- und der Werkfeuerwehren – an einen Tisch gebracht, er habe sich für den flächendeckenden Brandschutz eingesetzt und pflege die Kontakte ins Innenministerium. Für seinen Einsatz bei der Brandschutzerziehung zeichnete Schippel Vize-Präsident Bernd Falkenthal mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold aus. Ein zweites Ehrenkreuz in Gold wurde an Rolf Fünning verliehen, er leitet die Werkfeuerwehr ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt.

Ohne Hintergründe zu nennen, sprach Präsident Schippel im verbandlichen Teil der Versammlung ein Antragsverfahren im Bundesverband an, das für "große Unruhe" sorge. Es soll auf einer Präsidiumssitzung Anfang Dezember verbandsintern besprochen werden. Schippel bezog sich dabei auf einen Vorschlag von Bundesverbandspräsident Hartmut Ziebs, der vor einigen Wochen eine Art Verhaltenskodex für Feuerwehrleute ins Gespräch brachte, um sich gegen rechtsextreme Tendenzen in den eigenen Reihen abzugrenzen.

Nun werfen dem Bundesverbandspräsident fünf der insgesamt sieben Vizepräsidenten vor, die parteipolitische Neutralität verletzt zu haben und fordern seinen Rücktritt. Diese Diskussion sei der Sache der Feuerwehr nicht dienlich, fand Brandenburgs Feuerwehr-Präsident. Ausschussvorsitzender für Feuerwehrgeschichte Patrick Richter machte auf das Jahresthema "Brandschutzabteilungen der DDR" aufmerksam, dessen Forschungsergebnisse im Frühjahr des kommenden Jahres vorgestellt werden.