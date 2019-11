Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Mit dem "Kulinarischen Abend" im Beetzsee Center wurde alljährlich an einem Herbstabend gezeigt, dass sich ein Einkaufscenter zu weit mehr als zum Einkaufen eignet. 2019 wollte das Center-Team die Gaumenfreude auf eine neue Stufe heben und interpretierte sie als "Genießer-Abend" neu. Statt auf Probierstände wurde nun auf festlich gedeckte Tische gesetzt, an denen 170 Gäste Platz fanden – zum Ticketpreis von gerade einmal 10 Euro. Ein eher symbolischer Beitrag, den die Gastgeber in Summe dem Hospiz-Bewegung Brandenburg e.V. vermachten. Auf dem guten Zweck lag ein Fokus der Veranstaltung, ein weiterer auf einem wunderschönen Abend für Kunden und Gäste des Centers. Sie sollten in echter Dinner-Atmosphäre in den Genuss eines 3-Gänge-Menüs kommen. Ermöglicht von Mietergemeinschaft des Centers. Für die Staffage sorgte die Veranstaltungsagentur von André Eckhardt und setzte das gewünschte Blau-Weiß-Konzept glänzend um, während das kulinarische Verwöhnprogramm "Genuss Catering" oblag. Dem Sektempfang ließ Inhaber Ralf Engeleiter Frittatensuppe mit geröstetem Blumenkohl samt Käsebrandteigstange als Vorspeise folgen, servierte sodann Gänsekeule in Burgundersoße mit Kartoffelklößen und Rucolapesto, dazu Apfel-Calvados-Rotkraut. Und zum Nachtisch: Beerenpunsch mit Grießmus. Köstlich! Fürs zügige Auftischen sorgte sein fünfköpfiges Servicepersonal, sechs weitere "Feen" füllten die Gläser mit all der von "real" spendierten Getränkevielfalt. Im Mittelpunkt hatte auf kleinem Podest Harfenistin Jessyca Flemming Platz gefunden, um weit über zwei Stunden die äußerst angenehme musikalische Begleitung beizutragen. Dem rundum gelungenen Abend bescherte Center-Manager Uwe Roß ein überraschendes Finale, in dem er die Gäste bat, ihre Stühle abzutasten. Unter einigen fanden sich Briefumschläge, die den Findern Sachpreise einbrachten. Gegen 23 Uhr verließ eine rundum glückliche Gästeschar das Beetzsee Center, das sich als Dinner-Stätte bestens bewährt hat. Der Kartenvorverkauf im nächsten Herbst wird wohl keinen Tag dauern…