Roland Becker

Velten (MOZ) Ab 2021 soll an der Hermann-Aurel-Zieger-Straße in Velten-Süd eine neue Kita gebaut werden. Für den auf vier Millionen Euro geschätzten Neubau wurde ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt. Am Freitag haben sich erstmals Vertreter des Preisgerichts, das aus Architekten und Stadtverordneten besteht, und Wettbewerbsteilnehmer im Rathaus getroffen. Die Jury wird am Ende des Wettbewerbs über Preisgelder von 34 500 Euro entscheiden werden. Der Sieger wird davon 13 800 Euro erhalten. Doch bis diese Entscheidung fällt, ist noch ein weiter Weg zu absolvieren. Im Oktober haben die zwölf teilnehmenden Planungsbüros die Unterlagen erhalten. Am Freitag konnten sie dem Preisgericht Detailfragen zum Prozedere und zu den baulichen Wünschen stellen. Jetzt bleiben ihnen noch gut zehn Wochen Zeit, ihren Wettbewerbsbeitrag zu erarbeiten. Bis zum 31. Januar kommenden Jahres müssen dem Preisgericht alle Beiträge vorliegen. Dessen Mitglieder haben sich vorgenommen, Mitte März ihre Entscheidung zu treffen. Zwar werden dann die drei Erstplatzierten ausgezeichnet. Gebaut werden kann aber natürlich nur eine Kindertagesstätte. Dabei wird man sich laut Stadtsprecherin Ivonne Pelz an den Entwurf des Siegers halten. Allerdings ist es bei solchen Wettbewerben üblich, dass der Siegerentwurf nicht eins zu eins umgesetzt wird. Die Veltener können sich über alle Entwürfe im April 2020 in einer Ausstellung informieren.